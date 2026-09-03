हिंदी जोक्स: टीचर- तुम देर से क्यों आए? पप्पू का जवाब पढ़कर हंस हंसकर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

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हिंदी जोक्स: अगर आप हंसते रहते हैं, मन की उदासी दूर रहती है और आप तरोताजा महसूस करते हैं। हंसने से मन में सकारात्मक ख्याल आते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए कुछ वायरल चुटकुले लेकर आए हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



टीचर क्लास में गणित पढ़ा रहा था।

टीचर- बोर्ड में 55 लिखो।

पप्पू- सर कैसे लिखते हैं।

टीचर- पांच लिखे फिर उसके साइड में एक और 5 लिख।

पप्पू ने बोर्ड में 5 लिखा और रुक गया।

टीचर- अबे क्या हुआ रुक क्यों गया।

पप्पू- सर दूसरा 5 किस साइड लिखूं समझ नहीं आ रहा।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

टीचर- तुम देर से क्यों आए?

पप्पू- सड़क पर लगे बोर्ड के कारण

टीचर- कैसे बोर्ड के कारण?

पप्पू- जिस पर लिखा है, 'आगे स्कूल है, धीरे चलें'...!

टीचर ने फिर की धुनाई





3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik