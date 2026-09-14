गुमटी पर बैठ दोस्तों के साथ इन मजेदार चुटकुलों का लें आनंद, बन जाएगा आपका दिन

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe stock







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जोक्स इन हिंदी: हम सभी को हर दिन नियमित रूप से हंसना चाहिए। हंसने के एक नहीं, बल्कि कई फायदे हैं। अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय निकालकर हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए कुछ फनी जोक्स (Jokes in Hindi) और मजेदार चुटकुले (Funny Chutkule in Hindi) लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे।







पप्पू (गप्पू से)- हालांकि मां ने कभी तंत्र विद्या नहीं सीखी है

लेकिन…जिस लड़की पर उनका बेटा फिदा होता है

मां एक नजर में बता देती है कि,

वो चुड़ैल है…







लड़की- जानू मैं तुम्हारा चांद हूं न?

लड़का- चांद को अगर पता चल जाए की

कैसी-कैसी शक्लों को

चांद कह कर बुलाया जाता है,

तो वो आसमान से धरती पर

गिर कर खुदकुशी कर लेगा

लड़के की बात सुनकर लड़की बेहोश.......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

मिटू की छत टपक रही थी, ठीक डाइनिंग टेबल के ऊपर

चिंटू ने मिटू से कहा- यार पता नहीं कबसे ये छत टपक रही है

मिटू- तुझे कब पता चला कि तेरी छत टपक रही है?

चिंटू- जब कल रात को मेरा पैग 3 घंटे तक खत्म नहीं हुआ.......

3 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

मिंकी- देख तेरे पति की सेक्रेटरी उसको ही देखे जा रही है

चिंकी- मुझे पता है,

पर मैं तो ये देखना चाहती हूं कि मेरा पति कितनी देर तक

अपनी तोंद को अंदर दबाकर रख सकता है...









पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि,

अगर इस बार मैं परीक्षा में फेल हुई तो

मेरी शादी कर देंगे

रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?

पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : Adobe Stock