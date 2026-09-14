हिंदी जोक्स: आदमी- 80 साल की उम्र में भी आपके प्यार का राज क्या है? दादा का जवाब सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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हिंदी जोक्स: सेहत के लिए हंसना बेहद फायदेमंद होता है। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से बचना बहुत जरूरी है। ऐसे में जोक्स और चुटकुले माहौल को खुशनुमा बनाने में मददगार साबित होते हैं। आज हम आपके लिए कुछ मजेदार चुटकुले लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर ठहाके मारने लगेंगे आप।



सुरेश की बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले गए...

सुरेश ने नर्स से बोला- बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना,

नर्स- मतलब

सुरेश - लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज हुई है...

इत्तेफाक से सुरेश की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की...

नर्स कन्फूयजन में बाहर आकर बोली बधाई हो सलाद हुआ है...



2 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : freepik

आदमी- 80 साल की उम्र में भी आप बीवी को डार्लिंग कहते हैं। इस प्यार का राज क्या है?

बूढ़ा व्यक्ति- बेटे 20 साल पहले इनका नाम भूल गया था ,पूछने की हिम्मत नहीं हुई ,इसलिए डार्लिंग कहता हूं।





3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik