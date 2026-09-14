फनी जोक्स: पत्नी- मैं तंग आ गई हूं, मुझे तलाक चाहिए, पति का जवाब पढ़कर नहीं रुकेगी हंसी

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







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फनी जोक्स: अगर आप खुलकर हंसते हैं, तो मानसिक तनाव की वजह से होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि हंसी एक दवा की तरह है। आप समय निकालकर दिन में किसी भी समय हंस सकते हैं। हम आपको हंसाने के लिए लेकर आए कुछ जोक्स और मजेदार चुटकुले, जिन्हें पढ़ने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर...



एक औरत थाली लेके मंदिर जा रही थी

अचानक एक आदमी आता है और बोलता है

आदमी- बहन जी पिंकी आपकी ही बेटी हैं ना ?

औरत- हां तो

आदमी- आपको पता है आपकी बेटी कॉलेज जाने के बहाने कहां जाती है

औरत- मेरे को क्या

आदमी- लेकिन वो तो आपकी बेटी है

औरत- तो फिर तेरे को क्या?



2 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Freepik/Amar Ujala

पत्नी (गुस्से में)- मैं तंग आ गई हूं, रोज-रोज की किच-किच से, मुझे तलाक चाहिए!

पति- ये लो, चुपचाप चॉकलेट खाओ।

पत्नी (थोड़ा मुस्कुराते हुए)- मना रहे हो न मुझे?

पति- नहीं रे पगली! मां कहती है कि कोई भी शुभ या अच्छा काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए!



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik