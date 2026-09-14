हिंदी जोक्स: शादी से पहले मायके से खाना बनाना सीख कर नहीं आ सकती थी क्या? बहू का जवाब सुनकर सास के उड़ गए होश

1 of 5 सास-बहू जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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वायरल जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। उसके लिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए भी वक्त नहीं होता है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए, जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में जोक्स काफी मदद करते हैं। इसलिए ऐसे में हम आपके लिए ऐसे वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।







सास- शादी से पहले मायके से खाना बनाना,

सीख कर नहीं आ सकती थी?

बहू- वो मेरा मायका है,

कोई Hotel Management का स्कूल नहीं

जवाब सुनकर सास की बोलती बंद हो गई......

2 of 5 पति पत्नी जोक्स - फोटो : अमर उजाला

पप्पू अपनी पत्नी को लेकर मार्केट गया

रास्ते में उसे एक लड़की ने मुस्कुरा कर हैलो किया

पप्पू की पत्नी (गुस्से में)- कौन थी वो?

पप्पू- प्लीज दिमाग खराब मत करो,

अभी उसको भी बताना है कि तुम कौन हो?







एक औरत अपने पति से मिलने जेल गई

वहां से बाहर आने पर उसने जेलर से कहा-

तुम लोग मेरे पति से इतना काम क्यों करवाते हो?

जेलर- कौन सा काम मैडम?

वो तो सिर्फ खाता है, पीता है और सोता है

औरत- तो क्या मेरे पति झूठ बोल रहे हैं कि

वो सुरंग खोद रहे हैं......

3 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock

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4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

लड़की ने प्यार से लड़के के सीने पर अपना सिर रखा और बोली-

जानू, आपका दिल कितना कुरकुरा है

लड़का- अरे पगली, दिल कुरकुरा नहीं है,

जेब में बीड़ी का बंडल पड़ा है......





लड़की ने फेसबुक पर लिखा- 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना'

थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया- धीरे-धीरे ही आ रहा था,

तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया...... लड़की ने फेसबुक पर लिखा- 'धीरे-धीरे से मेरी जिंदगी में आना'थोड़ी देर बाद लड़के का कमेंट आया- धीरे-धीरे ही आ रहा था,तेरे मोहल्ले वालों ने चोर समझकर पीट दिया......

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5 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : अमर उजाला