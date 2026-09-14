चुटकुले: मास्टर जी- तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मटरू की बात सुनकर हुआ बेहोश

1 of 5 जोक्स, - फोटो : अमर उजाला







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चुटकुले: इंसान को सेहतमंद रहने के लिए अच्छे खान-पान और अच्छी हवा की तरह हंसी की भी जरूरत होती है। आपको स्वस्थ रखने में हंसी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर आप सुबह और शाम नियमित रूप से हंसते हैं, तो कोई भी बीमारी, चाहे मानसिक हो या शारीरिक आपके आसापास भी नहीं भटकती है। इसलिए आपको हंसाने के लिए हम लेकर आए हैं कुछ वायरल हो रहे चुटकुले, जिन्हें पढ़कर आप पेट पकड़कर ठहाके लगाने लगेंगे।



पत्नी- मैं अपने पुराने कपड़े दान कर दूं क्या?

पति- नहीं फेंक दे, क्या दान करना..

पत्नी- नहीं जी, दुनिया में बहुत सी गरीब और भूखी प्यासी औरते हैं, किसी के काम आ जाएंगे..

पति- तेरे साइज के कपड़े जिसे आ जाएंगे वह क्या भूखी प्यासी होगी।



2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

लड़का- जान, तुम्हारा नाम हाथ पर लिखूं या दिल पर?

लड़की- इधर-उधर कहां लिखते हो सच्चा प्यार है तो पॉपर्टी के पेपर्स पर लिखो सीधी बात, नो बकवास।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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5 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik