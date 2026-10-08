मजेदार जोक्स: मरीज- मुझे रात में नींद नहीं आती, डॉक्टर ने बताया ऐसा उपाय की छूट जाएगी हंसी

1 of 5 हिंदी जोक्स - फोटो : Adobe Stock







Link Copied



डॉक्टर के पास जाते ही ज्यादातर लोग अपनी बीमारी को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन कुछ मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके सवाल बीमारी से ज्यादा मजेदार होते हैं। कभी मरीज दवा को लेकर अपनी अलग ही गणित लगाता है तो कभी डॉक्टर की सलाह को अपने हिसाब से समझ लेता है। ऐसे ही छोटे-छोटे मजेदार पल डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत को यादगार बना देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं डॉक्टर-मरीज की ऐसी ही मजेदार बातचीत, जिनमें बीमारी कम और हंसी ज्यादा है।





मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे रात में नींद नहीं आती।

डॉक्टर - सोने से पहले मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए।

मरीज - ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मोबाइल बंद करने के बाद टाइम कैसे पास करूंगा?

Trending Videos

2 of 5 फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

डॉक्टर - आपको रोज सुबह टहलना चाहिए।

मरीज - कितनी देर?

डॉक्टर - कम से कम 30 मिनट।

मरीज - अकेले या किसी दोस्त को साथ ले जाना जरूरी है?

डॉक्टर - क्यों?

मरीज - ताकि रास्ते में कोई मुझे वापस घर जाने से रोक सके।



मरीज - डॉक्टर साहब, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है।

डॉक्टर - कब से?

मरीज - कब से क्या?

डॉक्टर - यही तो पूछ रहा हूं।



डॉक्टर - आपको आराम की बहुत जरूरत है।

मरीज - डॉक्टर साहब, ऑफिस से छुट्टी कितने दिन की ले लूं?

डॉक्टर - पहले घर जाकर आराम कीजिए।

मरीज - घर पर तो पत्नी आराम नहीं करने देंगी, ऑफिस ही बेहतर है।

3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik/Amar Ujala

मरीज - डॉक्टर साहब, दवा खाने के बाद चाय पी सकता हूं?

डॉक्टर - बिल्कुल, लेकिन पहले दवा ले लीजिए।

मरीज - और अगर चाय पहले पी ली तो?

डॉक्टर - फिर दवा बाद में ले लेना।

मरीज - वाह डॉक्टर साहब, आप तो मेरी ही भाषा बोलते हैं।



डॉक्टर - आपको अपना खान-पान बदलना होगा।

मरीज - कितना बदलना होगा?

डॉक्टर - तला-भुना कम कीजिए।

मरीज - डॉक्टर साहब, खाने की चीजें बदलनी हैं या प्लेट भी बदलनी है?



मरीज - डॉक्टर साहब, रिपोर्ट में सब ठीक है ना?

डॉक्टर - हां, ज्यादातर चीजें सामान्य हैं।

मरीज - तो फिर फीस भी सामान्य ले लीजिए।

डॉक्टर - फीस का इलाज अभी तक किसी रिपोर्ट में नहीं मिला।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Funny Jokes

डॉक्टर - आपको रोज समय पर दवा लेनी है।

मरीज - डॉक्टर साहब, समय पर मतलब?

डॉक्टर - हर दिन एक ही समय पर।

मरीज - अगर घड़ी गलत हो गई तो?

डॉक्टर - फिर घड़ी ठीक कराना, दवा का समय नहीं।



मरीज - डॉक्टर साहब, मुझे बहुत कमजोरी लगती है।

डॉक्टर - आप दिनभर क्या करते हैं?

मरीज - ज्यादा कुछ नहीं।

डॉक्टर - फिर कमजोरी क्यों लगती है?

मरीज - शायद ज्यादा कुछ न करने की वजह से।

विज्ञापन

5 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik