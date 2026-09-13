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मजेदार चुटकुले: 7 वचन को लेकर सुरेश ने राजू से कही ऐसी बात, पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

Sun, 13 Sep 2026 09:12 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Sun, 13 Sep 2026 09:12 PM IST
सार

जोक्स: अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और हम सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। 

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Funny jokes - फोटो : freepik

वायरल फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए, जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में जोक्स और चुटकुले (Jokes in Hindi, Chutkule) मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल जोक्स लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे। 





सुरेश (राजू से)- एक लड़की को पत्नी बनाने के लिए,
7 वचन देने पड़ते है और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए 700 वचन......



टीचर- बताओ, टाइगर बिस्किट पर जो ग्रीन डॉट होता है, 
उसका क्या मतलब होता है?
पप्पू- सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है
टीचर बेहोश......
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock
पति- मेरी 2 हजार के नोटों वाली गड्डी नहीं मिल रही,
उस पर लाल रंग का रबड़ बैंड चढ़ा था
पत्नी- ये लो लाल रंग का रबड़ बैंड
आप भी मरे जा रहे हो रबड़ बैंड के लिए......
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फनी जोक्स - फोटो : freepik
जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं
साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,
अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....



जीजा (साली से)- यह बीवियां भी बहुत अजीब होती हैं
364 दिन पति को जीने नहीं देती और 1 दिन करवा चौथ का,
व्रत करके मरने भी नहीं देती
जीजा की बात सुनकर साली की बोलती बंद हो गई.......
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जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala
पिंकी- यार मेरे पापा ने कहा है कि अगर इस बार,
मैं परीक्षा में फेल हुई, तो मेरी शादी कर देंगे
रिंकी- तो तुमने कितनी तैयारी की है?
पिंकी- बस रिसेप्शन का ड्रेस लेना बाकी है.....


देसी जोक्स: पति-पत्नी के बीच हुई जबरदस्त लड़ाई, फिर जो हुआ पढ़कर हंसते-हंसते हो जाएंगे बेहाल


चुटकुले: मेरे दिल की तमन्ना है कि आपकी बेटी को पलकों पर बिठाऊं, दामाद का जवाब सुनकर ससुर के उड़ गए होश
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जोक्स - फोटो : अमर उजाला
एक लड़की की शादी हो रही थी....
शादी में दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड भी आ गया
दुल्हन का पिता- आप कौन?
एक्स बॉयफ्रेंड- जी मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था
अब फाइनल देखने आया हूं......



एक बुजुर्ग व्यक्ति बच्चे से बोला- कैसे हो बेटा?
बच्चा- ठीक हूं
बुजुर्ग व्यक्ति- पढ़ाई कैसी चल रही है?
बच्चा- बिलकुल आपकी जिंदगी की तरह
बुजुर्ग व्यक्ति- मतलब
बच्चा- भगवान भरोसे.......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)
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