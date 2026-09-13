मजेदार चुटकुले: 7 वचन को लेकर सुरेश ने राजू से कही ऐसी बात, पेट पकड़कर हंसने लगेंगे आप

1 of 5 Funny jokes - फोटो : freepik







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वायरल फनी जोक्स: स्वस्थ रहने के लिए हंसना बेहद जरूरी है। हंसने से इंसान को मानसिक तनाव और चिंता जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हम सभी को सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लेनी चाहिए। आज कल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास परिवार में एक साथ बैठकर बात करने के लिए वक्त नहीं है। ऐसे में इंसान को हंसते रहना चाहिए, जिसकी वजह से वह तनाव मुक्त रहे। इंसान को हंसाने में जोक्स और चुटकुले (Jokes in Hindi, Chutkule) मदद करते हैं। इसलिए हम आपके लिए ऐसे वायरल जोक्स लेकर आए हैं जो आपको हंसा-हंसाकर लोटपोट कर देंगे।







सुरेश (राजू से)- एक लड़की को पत्नी बनाने के लिए,

7 वचन देने पड़ते है और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए 700 वचन......







टीचर- बताओ, टाइगर बिस्किट पर जो ग्रीन डॉट होता है,

उसका क्या मतलब होता है?

पप्पू- सर, इसका मतलब है कि टाइगर ऑनलाइन है

टीचर बेहोश......

2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

पति- मेरी 2 हजार के नोटों वाली गड्डी नहीं मिल रही,

उस पर लाल रंग का रबड़ बैंड चढ़ा था

पत्नी- ये लो लाल रंग का रबड़ बैंड

आप भी मरे जा रहे हो रबड़ बैंड के लिए......

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

जीजा- तुम्हारी बहन में हजारों कमियां हैं

साली- जी, इसी वजह से तो उसे कोई,

अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था.....







जीजा (साली से)- यह बीवियां भी बहुत अजीब होती हैं

364 दिन पति को जीने नहीं देती और 1 दिन करवा चौथ का,

व्रत करके मरने भी नहीं देती

जीजा की बात सुनकर साली की बोलती बंद हो गई.......

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4 of 5 जोक्स का खजाना - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala

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5 of 5 जोक्स - फोटो : अमर उजाला