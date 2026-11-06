देसी जोक्स: जीजा- पड़ोसन की मौत कैसे हुई? साली की बात सुनकर हो गया बेहोश

1 of 5 जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock







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देसी जोक्स: जोक्स और चुटकुले आपके तनाव को कम करने का काम करते हैं। इससे आप प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं।



चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,

इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई

चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं।

लड़की- शुक्रिया!

चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?

लड़की-लजी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।

चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!

लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!

नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!



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2 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा- पड़ोसन की मौत कैसे हुई?

साली- दाल के भाव बहुत बढ़ने से

जीजा ओए, पागल हो गई हो क्या?

ऐसा कैसे हो सकता है?

साली- मैंने अपनी आंखों से उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा...

उस पर लिखा था-डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट



3 of 5 मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

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