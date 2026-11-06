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देसी जोक्स: जीजा- पड़ोसन की मौत कैसे हुई? साली की बात सुनकर हो गया बेहोश

Fri, 06 Nov 2026 05:37 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Fri, 06 Nov 2026 05:37 PM IST
सार

देसी जोक्स: हम आपके लिए कुछ मजेदार जोक्स लेकर आए हैं। यह जोक्स तनाव के लिए दवा की तरह है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हंसने और हंसाने से हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। इसके साथ ही शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है।

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Desi Jokes in Hindi Jija Sali Jokes in Hindi Majedar Chutkule in Hindi
जीजा-साली जोक्स - फोटो : Adobe Stock

देसी जोक्स: जोक्स और चुटकुले आपके तनाव को कम करने का काम करते हैं। इससे आप प्रसन्न रहते हैं और सकारात्मक सोचते हैं। हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तनाव से दूर रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए हम आपको हंसाने के लिए हर दिन की तरह कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस सकते हैं। 



चिंटू नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था,
इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई
चिंटू बोला- नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं।
लड़की- शुक्रिया!
चिंटू- क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं?
लड़की-लजी नहीं, मैं शादीशुदा हूं।
चिंटू- पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूं...!
लड़की- आप खुद कह दो वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं..!
नाई ने चिंटू को कर दिया गंजा!
 
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock

जीजा- पड़ोसन की मौत कैसे हुई?
साली- दाल के भाव बहुत बढ़ने से
जीजा ओए, पागल हो गई हो क्या?
ऐसा कैसे हो सकता है?
साली- मैंने अपनी आंखों से उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा...
उस पर लिखा था-डेथ ड्यू टू हाई पल्स रेट
 

Desi Jokes in Hindi Jija Sali Jokes in Hindi Majedar Chutkule in Hindi
मजेदार जोक्स - फोटो : freepik

लड़का- तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है?
लड़की- लोग समय के साथ बदल जाते हैं, पर तुम नहीं बदले।
लड़का- वो कैसे?
लड़की- जब मैं तुमसे मिली थी तब भी तुम बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो।

फनी जोक्स: जब बेटे ने बाप से मांगी कार की चाबी, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

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Desi Jokes in Hindi Jija Sali Jokes in Hindi Majedar Chutkule in Hindi
मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

बॉस के जोक पर पूरी टीम हंसने लगी लेकिन चिंटू नहीं हंसा।
बॉस- तुम्हें मेरा जोक समझ में नहीं आया क्या?
चिंटू- सर, मेरा दूसरी कंपनी में सेलेक्शन हो गया है।

जोक्स: पत्नी ने पूछा- इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे? पति का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, पढ़िए ऐसे ही मजेदार चुटकुले

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

डॉक्टर- मोटापे का एक ही इलाज है।
पप्पू- क्या डॉक्टर?
डॉक्टर- तुम रोज एक रोटी खाओ।
पप्पू- ये एक रोटी खाने के बाद खानी
है या खाने से पहले?
डॉक्टर साहब बेहोश….

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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