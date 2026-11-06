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जोक्स: पत्नी ने पूछा- इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे? पति का जवाब सुनकर नहीं रुकेगी हंसी, पढ़िए ऐसे ही

Fri, 06 Nov 2026 04:48 PM IST
धर्मेंद्र कुमार सिंह धर्म डेस्क, अमर उजाला
धर्म डेस्क, अमर उजाला Published by: धर्मेंद्र कुमार सिंह Updated Fri, 06 Nov 2026 04:48 PM IST
सार

जोक्स: सेहतमंद रहने के लिए हर इंसान को तनाव से बचना चाहिए। तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय हंसी है। अगर आप हंसते रहते हैं, तो तनाव आपके आसपास भी नहीं भटकता है। हंसी आपको कई बीमारियों से बचाने का काम करती है। 

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI

जोक्स:  व्यस्त जीवन में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती है। काम के दबाव की वजह से लोग तनाव में रहने लगे हैं। इसकी वजह से कम उम्र में ही कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।



पति (फोन पर पत्नी से)- तुम बहुत प्यारी हो...!
पत्नी- थैंक्स...!
पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो...!
पत्नी- थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो
पति- खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं...!
पत्नी आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं
 
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी 
इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे? 
पति- मन ही मन बोला (फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट)
 

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- देखो मौसम कितना हसीन है
तुम्हारा क्या प्लान है ?
पति- मेरा तो वही है 178 में 1 GB का 28 दिन के लिए।
पत्नी- घुस जाओ तुम मोबाइल में पहले...

देसी जोक्स: सुपरपावर मिलने पर बंटी ने मांगी ऐसी चीज, पिंकी का जवाब सुनकर हंसी नहीं रुकेगी

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वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी- काश मैं न्यूज पेपर होती
कम से कम तुम रोज मुझे हाथों में तो लेतें।।
पति- मैं ही यही सोचता काश तुम न्यूज पेपर होती,
 तो मुझे रोज नयी तो मिलती।

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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पति ने पत्नी से बड़े ही प्यार से कहा - काश तुम शक्कर होती,
कभी तो मीठा बोलती...
पत्नी- काश तुम अदरक होते, कसम से... जी भर के कूटती...!!!
पत्नी का जवाब सुन कर पति बेहोश

(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है)

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