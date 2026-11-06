1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : AI







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जोक्स: व्यस्त जीवन में स्वस्थ रहना एक बड़ी चुनौती है। काम के दबाव की वजह से लोग तनाव में रहने लगे हैं। इसकी वजह से कम उम्र में ही कई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। अगर आपको मानसिक तनाव और बीमारियों से बचना है, तो हर दिन नियमित रूप से हंसना शुरू कर दीजिए। आप नीचे दिए गए जोक्स और चुटकुलों को पढ़कर हंस सकते हैं।



पति (फोन पर पत्नी से)- तुम बहुत प्यारी हो...!

पत्नी- थैंक्स...!

पति- तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो...!

पत्नी- थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो

पति- खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं...!

पत्नी आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं



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2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Freepik

पत्नी पिछले साल दिवाली के मौके पर आपने लोहे की फोल्डिंग खाट गिफ्ट में दी थी

इस साल दिवाली पर गिफ्ट में क्या देंगे?

पति- मन ही मन बोला (फोल्डिंग खाट में बिजली का करंट)



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : Freepik

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