फनी जोक्स: जब बेटे ने बाप से मांगी कार की चाबी, फिर जो हुआ जानकर लगाएंगे ठहाके

1 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : Adobe Stock/Amar Ujala







Link Copied



फनी जोक्स: हंसने से आपका मन शांत रहता है और आप जीवन में सही फैसले लेते हैं। इसके साथ ही हंसने से आप मानसिक तनाव से बचे रहते हैं और कई बीमारियां आसे दूर रहती हैं। हंसने में आप जोक्स और चुटकुलों की मदद ले सकते हैं। आपको हंसाने के लिए हम कुछ वायरल जोक्स लेकर आए हैं, जिन्हें पढ़कर आप हंस हंसकर लोटपोट हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते रहते हैं और हंसाने का सिलसिला।



टीचर- अगर कोई स्कूल के सामने बम रख जाए, तो तुम क्या करोगे?

छात्र- एक-दो घंटे देखेंगे, अगर कोई ले जाता है, तो ठीक है।

वरना स्टाफ रूम में रख देंगे।



Trending Videos

2 of 5 वायरल चुटकुले - फोटो : freepik

ट्रेन में दो यात्री पहला- व्हाट्सएप इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है।

दूसरा- वो कैसे?

पहला- अब मुझे ही देखिए, दो स्टेशन पीछे उतरना था, लेकिन मैं तो आगे आ गया।



3 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 वायरल जोक्स - फोटो : freepik

विज्ञापन

5 of 5 Funny Jokes - फोटो : freepik