चुटकुले: चांद को लेकर पति ने पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

1 of 5 जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock







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जोक्स इन हिंदी: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....







पत्नी- मैं तुम्हारी चांद हूं न

पति- चांद को अगर पता चल जाए की

कैसी-कैसी शक्लों को

चांद कह कर बुलाया जाता है,

तो वो आसमान से धरती पर

गिर कर खुदकुशी कर लेगा......







पति-पत्नी मंदिर गए

पति ने पूछा- तुमने क्या मांगा

पत्नी- कि आप और मैं सात जन्म साथ रहें

और आपने?

पति- कि यह मेरा सातवां जन्म हो.......

2 of 5 वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik

गर्लफ्रेंड- कोई रोमांटिक शायरी सुनाओ न जानू

बॉयफ्रेंड- नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं,

रात को नींद न आए तो उसे प्यार कहते हैं और जो

इन चक्करों में न पड़े, उसी को समझदार कहते हैं.......

3 of 5 फनी जोक्स - फोटो : freepik

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4 of 5 मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik

गप्पू- यार पता नहीं फिल्मों में, लड़की के टकराने से लड़के को

कैसे प्यार हो जाता है?

पप्पू- क्यों क्या हुआ?

गप्पू- कल मैं भी एक लड़की से टकरा गया तो,

वो गुस्से से बोली- चलना नहीं आता अंधा है क्या बुड़बक







पप्पू- जेल को हिंदी में हवालात क्यों कहते हैं?

गप्पू- क्योंकि वहां सिर्फ हवा और लात खाने को मिलती है....

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5 of 5 फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock