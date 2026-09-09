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चुटकुले: चांद को लेकर पति ने पत्नी से कही ऐसी बात, पढ़कर हो जाएंगे लोटपोट

Wed, 09 Sep 2026 04:27 PM IST
सोनिया चौहान फीचर डेस्क, अमर उजाला
फीचर डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 09 Sep 2026 04:27 PM IST
सार

जोक्स: अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो सुबह और शाम हंसने की आदत डाल लीजिए। हंसने से इंसान मानसिक तनाव का शिकार नहीं होता है और इससे होने बीमारियां दूर रहती हैं। इसलिए इंसान के लिए हंसना बेहद जरूरी है।

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जोक्स इन हिंदी - फोटो : Adobe Stock

जोक्स इन हिंदी: हंसने से मन प्रसन्न रहता है जिससे तनाव से बचने में भी मदद मिलती है। सेहतमंद रहने के लिए तनाव से दूर रहना है बहुत जरूरी है। अगर तनाव से बचना है, तो हर किसी को हंसना चाहिए। हंसने से तनाव दूर रहता है और सकारात्मक सोचते हैं। लोगों को स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स और योग गुरु भी हंसने की सलाह देते हैं। तो आइए चलते हैं हंसने और हंसाने के सफर पर.....





पत्नी- मैं तुम्हारी चांद हूं न
पति- चांद को अगर पता चल जाए की
कैसी-कैसी शक्लों को
चांद कह कर बुलाया जाता है,
तो वो आसमान से धरती पर
गिर कर खुदकुशी कर लेगा......



पति-पत्नी मंदिर गए
पति ने पूछा- तुमने क्या मांगा
पत्नी- कि आप और मैं सात जन्म साथ रहें
और आपने?
पति- कि यह मेरा सातवां जन्म हो.......
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वायरल फनी जोक्स - फोटो : freepik
गर्लफ्रेंड- कोई रोमांटिक शायरी सुनाओ न जानू
बॉयफ्रेंड- नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं,
रात को नींद न आए तो उसे प्यार कहते हैं और जो
इन चक्करों में न पड़े, उसी को समझदार कहते हैं.......
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फनी जोक्स - फोटो : freepik
98 साल के बूढ़े आदमी और 18 साल की,
लड़की ने शादी कर ली
मीडिया ने लड़की से पूछा-
इनमें आपको शादी लायक क्या दिखा?
लड़की- एक तो इनकी Income, दूसरे इनके दिनकम......


हिंदी चुटकुले: बॉस की बीवी को देखकर सेक्रेटरी ने कही ऐसी बात, पढ़कर खूब लगाएंगे ठहाके


फनी चुटकुले: शादी के पहले मां ने बेटी को दी ऐसी सलाह, पढ़कर कंट्रोल नहीं होगी हंसी
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मजेदार फनी जोक्स - फोटो : freepik
गप्पू- यार पता नहीं फिल्मों में, लड़की के टकराने से लड़के को 
कैसे प्यार हो जाता है?
पप्पू- क्यों क्या हुआ?
गप्पू- कल मैं भी एक लड़की से टकरा गया तो, 
वो गुस्से से बोली- चलना नहीं आता अंधा है क्या बुड़बक



पप्पू- जेल को हिंदी में हवालात क्यों कहते हैं? 
गप्पू- क्योंकि वहां सिर्फ हवा और लात खाने को मिलती है....
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फनी चुटकुले - फोटो : Adobe Stock
क्लास में एक लड़की को सब बुआ-बुआ कहते थे,
एक दिन इस की शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी
टीचर ने सब लड़कों से पूछा- जो लड़के इस को बुआ कहते हैं, 
वो सभी खड़े हो जाए
एक लड़के को छोड़ के सभी के सभी खड़े हो गये
टीचर ने पूछा- क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो?
लड़का- मैम में तो फूफाजी हूं......



(डिस्क्लेमर- इस कैटिगरी में लगाए गए जोक्स और चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल कंटेंट से लिए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना है। हमारा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना या उसे नीचा दिखाना या किसी पर टीका-टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं है) 
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