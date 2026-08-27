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रक्षाबंधन 2026: कम समय में लगाएं स्टाइलिश मेहंदी, राखी के लिए ये डिजाइन हैं एकदम परफेक्ट
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Thu, 27 Aug 2026 05:35 PM IST
सार
Raksha Bandhan Mehndi Design: अगर आप इस रक्षाबंधन पर मेहंदी के लिए कुछ नया और ट्रेंडी डिजाइन तलाश रही हैं, तो सिंपल पैटर्न से लेकर फ्लोरल, अरेबिक और मिनिमल मेहंदी तक कई विकल्प आजमा सकती हैं।
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राखी के लिए मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
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Latest Mehndi Ideas for Rakhi 2026: रक्षाबंधन का पर्व आ गया है। यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और खूबसूरत यादों से जुड़ा खास दिन है। इस मौके पर राखी, मिठाई और नए कपड़ों के साथ ही लड़कियां हाथों में मेहंदी रचाती हैं।
मेहंदी लगे हाथों से बहनें भाई की कलाई राखी से सजाती हैं। इस अवसर पर हाथों पर मेहंदी लगाना भी फेस्टिव लुक को और खास बना देता है। लेकिन अब मेहंदी रचाने के लिए आपके पास वक्त कम है तो भी कुछ आसान और खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी हथेलियों पर सजा सकती हैं।
अगर आप इस रक्षाबंधन पर मेहंदी के लिए कुछ नया और ट्रेंडी डिजाइन तलाश रही हैं, तो सिंपल पैटर्न से लेकर फ्लोरल, अरेबिक और मिनिमल मेहंदी तक कई विकल्प आजमा सकती हैं। खास बात यह है कि आप अपनी पसंद और आउटफिट के हिसाब से डिजाइन चुन सकती हैं।
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Mehndi Design
- फोटो : instagram
फ्लोरल मेहंदी डिजाइन
फूल-पत्तियों वाली मेहंदी डिजाइन हमेशा खूबसूरत लगती है।
हथेली के बीच में बड़ा फूल बनाकर उसके चारों ओर बेल और पत्तियां बनाई जा सकती हैं।
यह डिजाइन ट्रेडिशनल होने के साथ एलिगेंट लुक भी देती है।
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बेल मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
अरेबिक मेहंदी डिजाइन
अगर आपको कम समय में स्टाइलिश मेहंदी लगानी है तो अरेबिक डिजाइन अच्छा विकल्प है।
इसमें हाथ पर मोटिफ्स को थोड़ा खुला रखा जाता है, जिससे डिजाइन साफ और आकर्षक नजर आती है।
रक्षाबंधन के लिए इसमें छोटे फूल, पत्तियां और कर्व्स शामिल किए जा सकते हैं।
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Mehndi Design
- फोटो : instagram
मिनिमल मेहंदी डिजाइन
मिनिमल मेहंदी पसंद करने वाली लड़कियों के लिए उंगलियों पर छोटे पैटर्न, हथेली पर छोटा फ्लोरल मोटिफ या पतली बेल वाली डिजाइन परफेक्ट है।
यह डिजाइन इंडो-वेस्टर्न और ट्रेडिशनल दोनों आउटफिट के साथ अच्छी लग सकती है।
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राखी के लिए मेहंदी डिजाइन
- फोटो : AI
स्पेशल राखी डिजाइन
रक्षाबंधन के लिए मेहंदी में राखी, भाई-बहन की बॉन्डिंग या छोटे हार्ट मोटिफ को भी शामिल किया जा सकता है।
ऐसी डिजाइन त्योहार की थीम से जुड़ी होने के कारण काफी खास लगती है।
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