Latest Mehndi Ideas for Rakhi 2026: रक्षाबंधन का पर्व आ गया है। यह त्योहार भाई-बहन के प्यार और खूबसूरत यादों से जुड़ा खास दिन है। इस मौके पर राखी, मिठाई और नए कपड़ों के साथ ही लड़कियां हाथों में मेहंदी रचाती हैं।





मेहंदी लगे हाथों से बहनें भाई की कलाई राखी से सजाती हैं। इस अवसर पर हाथों पर मेहंदी लगाना भी फेस्टिव लुक को और खास बना देता है। लेकिन अब मेहंदी रचाने के लिए आपके पास वक्त कम है तो भी कुछ आसान और खूबसूरत डिजाइन की मेहंदी हथेलियों पर सजा सकती हैं।



अगर आप इस रक्षाबंधन पर मेहंदी के लिए कुछ नया और ट्रेंडी डिजाइन तलाश रही हैं, तो सिंपल पैटर्न से लेकर फ्लोरल, अरेबिक और मिनिमल मेहंदी तक कई विकल्प आजमा सकती हैं। खास बात यह है कि आप अपनी पसंद और आउटफिट के हिसाब से डिजाइन चुन सकती हैं।