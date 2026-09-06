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हरतालिका तीज 2026: तीज पर साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी पहनें? इन 7 कॉम्बिनेशन से मिलेगा रॉयल और एलीगेंट लुक
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Sun, 06 Sep 2026 03:32 PM IST
सार
Hartailka Teej Fashion 2026: अगर इस बार आप तीज पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ एलिगेंट और स्टाइलिश भी लगे, तो ज्वेलरी की लेयरिंग पर खास ध्यान दें। मौजूदा फेस्टिव फैशन कवरेज में भी पारंपरिक ज्वेलरी को कंटेम्परी स्टाइलिंग के साथ पहनने का चलन दिखाई दे रहा है।
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साड़ी के साथ ज्वेलरी
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Teej 2026 Jewellery Tips: तीज का त्योहार आते ही महिलाओं के बीच साड़ी, मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। खासकर अगर आप तीज के मौके पर साड़ी पहनने वाली हैं, तो सिर्फ खूबसूरत साड़ी चुनना ही काफी नहीं है। आपके पूरे लुक को खास बनाने में ज्वेलरी का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और मांग टीका आपकी साधारण साड़ी को भी फेस्टिव और रॉयल लुक दे सकते हैं।
अगर इस बार आप तीज पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ एलिगेंट और स्टाइलिश भी लगे, तो ज्वेलरी की लेयरिंग पर खास ध्यान दें। मौजूदा फेस्टिव फैशन कवरेज में भी पारंपरिक ज्वेलरी को कंटेम्परी स्टाइलिंग के साथ पहनने का चलन दिखाई दे रहा है।
खासकर ग्रीन साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी, बनारसी साड़ी के साथ कुंदन या पोल्की, और सिल्क साड़ी के साथ मंदिर ज्वेलरी जैसे काॅम्बिनेशन तीज के पारंपरिक मूड के साथ आसानी से मेल खाते हैं। 2026 के तीज स्टाइलिंग में हरे रंग को क्लासिक फेस्टिव कलर के रूप में भी हाइलाइट किया गया है।
लेकिन हर साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपकी साड़ी पहले से ही हेवी जेरी, एम्ब्रायडरी या स्टेटमेंट बार्डर वाली है, तो ज्वेलरी को थोड़ा संतुलन रखना ज्यादा एलिगेंट नजर आ सकता है। वहीं प्लेन या लाइटवेट साड़ी के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी आपके लुक को इंस्टेंटली फेस्टिव बना सकती है।तो अगर आप सोच रही हैं कि तीज के दिन साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी पहनें, तो इन 7 काॅम्बिनेशन में से अपनी साड़ी, ब्लाउज और निजी स्टाइल के हिसाब से कोई भी लुक चुन सकती हैं।
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साड़ी के साथ ज्वेलरी
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हरी साड़ी और गोल्ड की ज्वेलरी
तीज के लिए ग्रीन साड़ी सबसे क्लासिक विकल्प में से एक है। इसके साथ पारंपरिक गोल्ड टोन ज्वेलरी बेहद खूबसूरत लगती है।
आप ग्रीन सिल्क, बनारसी या कांजीवरम साड़ी के साथ गोल्ड चोकर, छोटे झुमके और मैचिंग चूड़ियां पहन सकती हैं।
अगर साड़ी का बॉर्डर गोल्डन है तो ज्वेलरी का गोल्ड टोन उसी से कॉर्डिनेट करें।
इस लुक में बहुत ज्यादा ज्वेलरी लेयरिंग करने के बजाय एक स्टेटमेंट नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स काफी रहेंगे।
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साड़ी के साथ ज्वेलरी
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लाल साड़ी और कुंदन ज्वेलरी
अगर आपकी तीज साड़ी लाल या मैरून रंग की है, तो कुंदन ज्वेलरी उसे इंस्टेंटली शाही रूप दे सकती है।
लाल साड़ी के साथ सफेद कुंदन स्टोन वाला चोकर, मैचिंग इयररिंग्स और मांग टीका पारंपरिक तथा फेस्टिव दोनों अनुभव देता है।
अगर नेकलेस हैवी है, तो इयररिंग्स को मीडियम साइज में रखें। इससे चेहरे पर ज्वेलरी का फोकस बना रहेगा और लुक ओवरडन नहीं लगेगा।
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साड़ी के साथ ज्वेलरी
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गुलाबी साड़ी और पर्ल ज्वेलरी
अगर आप तीज पर नरम और एलिगेंट लुक चाहती हैं, तो गुलाबी साड़ी के साथ पर्ल ज्वेलरी ट्राई कर सकती हैं।
पेस्टल गुलाबी, ब्लश पिंक, या रानी पिंक साड़ी के साथ पर्ल चोकर, पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स और छोटी पर्ल चूड़ियां एक सॉफिस्टिकेटेड लुक देते हैं।
यह संयोजन खासतौर पर उन महिलाओं के लिए अच्छा है जिन्हें भारी पारंपरिक ज्वेलरी की बजाय ग्रेसफुल लुक पसंद है।
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साड़ी के साथ ज्वेलरी
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बनारसी साड़ी और पोलकी ज्वेलरी
बनारसी साड़ी खुद ही रिच और फेस्टिव दिखाई देती है। इसलिए इसके साथ पोलकी ज्वेलरी का संयोजन बेहद शाही लग सकता है।
अगर आपकी बनारसी साड़ी में गोल्ड जरी है तो अनकट पोलकी स्टाइल नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स चुनें।
लेकिन यहां एक बात ध्यान रखें, बनारसी साड़ी और हैवी ज्वेलरी दोनों ही स्टेटमेंट पीस है। इसलिए बहुत ज्यादा लेयर्स पहनने से बचें।
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