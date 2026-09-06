Teej 2026 Jewellery Tips: तीज का त्योहार आते ही महिलाओं के बीच साड़ी, मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। खासकर अगर आप तीज के मौके पर साड़ी पहनने वाली हैं, तो सिर्फ खूबसूरत साड़ी चुनना ही काफी नहीं है। आपके पूरे लुक को खास बनाने में ज्वेलरी का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही नेकलेस, झुमके, चूड़ियां और मांग टीका आपकी साधारण साड़ी को भी फेस्टिव और रॉयल लुक दे सकते हैं।

अगर इस बार आप तीज पर कुछ ऐसा पहनना चाहती हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ एलिगेंट और स्टाइलिश भी लगे, तो ज्वेलरी की लेयरिंग पर खास ध्यान दें। मौजूदा फेस्टिव फैशन कवरेज में भी पारंपरिक ज्वेलरी को कंटेम्परी स्टाइलिंग के साथ पहनने का चलन दिखाई दे रहा है।

खासकर ग्रीन साड़ी के साथ गोल्ड ज्वेलरी, बनारसी साड़ी के साथ कुंदन या पोल्की, और सिल्क साड़ी के साथ मंदिर ज्वेलरी जैसे काॅम्बिनेशन तीज के पारंपरिक मूड के साथ आसानी से मेल खाते हैं। 2026 के तीज स्टाइलिंग में हरे रंग को क्लासिक फेस्टिव कलर के रूप में भी हाइलाइट किया गया है।



लेकिन हर साड़ी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनना जरूरी नहीं है। अगर आपकी साड़ी पहले से ही हेवी जेरी, एम्ब्रायडरी या स्टेटमेंट बार्डर वाली है, तो ज्वेलरी को थोड़ा संतुलन रखना ज्यादा एलिगेंट नजर आ सकता है। वहीं प्लेन या लाइटवेट साड़ी के साथ स्टेटमेंट ज्वेलरी आपके लुक को इंस्टेंटली फेस्टिव बना सकती है।तो अगर आप सोच रही हैं कि तीज के दिन साड़ी के साथ कैसी ज्वेलरी पहनें, तो इन 7 काॅम्बिनेशन में से अपनी साड़ी, ब्लाउज और निजी स्टाइल के हिसाब से कोई भी लुक चुन सकती हैं।

