हरतालिका तीज 2026: नयी दुल्हन की तरह कैसे हों तैयार? ये टिप्स आएंगी आपके काम





अगर आपकी भी यह पहली हरतालिका तीज है और आप बिल्कुल नई दुल्हन की तरह सजना चाहती हैं, तो कुछ छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखकर अपने लुक को बेहद खूबसूरत बना सकती हैं। सही साड़ी, पारंपरिक ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां और मांग में सिंदूर आपके लुक में चार चांद लगा सकते हैं। आइए जानते हैं तीज पर ब्राइडल लुक पाने के लिए किन चीजों को अपने श्रृंगार में शामिल करें।



हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं और सोलह श्रृंगार करके माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी।