Beauty Sleep And Glowing Skin: क्या आपने कभी गौर किया है कि अच्छी नींद लेने के बाद चेहरा ज्यादा फ्रेश और खिला-खिला नजर आता है, जबकि रातभर ठीक से न सोने पर आंखों के नीचे सूजन, थकान और त्वचा की डलनेस दिखाई दे सकती है? यही वजह है कि अच्छी नींद को आम बोलचाल में स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है। नींद केवल शरीर और दिमाग को आराम देने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि रात के दौरान शरीर कई सामान्य रिकवरी प्रक्रियाओं से भी गुजरता है, जिनका असर त्वचा की स्थिति पर दिखाई दे सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दिनभर काम, तनाव, प्रदूषण और धूप के संपर्क में रहने के बाद त्वचा को भी आराम की जरूरत होती है। जब आप पर्याप्त नींद लेते हैं, तो शरीर को अपनी सामान्य मरम्मत और रिकवरी प्रक्रियाओं के लिए समय मिलता है। इसके विपरीत, लगातार नींद पूरी न होने पर चेहरा थका हुआ, आंखों के आसपास सूजा हुआ और त्वचा कम फ्रेश दिखाई दे सकती है।अच्छी नींद शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसका संबंध त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य से भी हो सकता है। रात के समय शरीर आराम की अवस्था में होता है, जिससे त्वचा की सामान्य रिकवरी प्रक्रिया को सपोर्ट मिलता है। पर्याप्त नींद लेने के बाद सुबह चेहरा अधिक तरोताजा और फ्रेश नजर आ सकता है।हालांकि केवल नींद ही चेहरे के ग्लो की वजह नहीं होती। त्वचा का स्वास्थ्य कई कारकों पर निर्भर करता है। आपकी डाइट, पानी का सेवन, तनाव, शारीरिक गतिविधि, धूप से बचाव और स्किनकेयर रूटीन भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।अगर आप लगातार देर रात तक जागते हैं या पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं, तो इसका असर आपके चेहरे पर नजर आ सकता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल या सूजन अधिक दिखाई दे सकती है और चेहरा थका हुआ लग सकता है। कुछ लोगों में लंबे समय तक खराब नींद और तनाव त्वचा से जुड़ी परेशानियों को भी प्रभावित कर सकते हैं।एक-दो रात कम सोने से हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसा असर हो, यह जरूरी नहीं है। लेकिन लंबे समय तक नींद की कमी को नजरअंदाज करना शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता।

वयस्कों के लिए आमतौर पर हर रात करीब 7 से 9 घंटे की नींद की सलाह दी जाती है। हालांकि, नींद की जरूरत उम्र और व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार अलग हो सकती है। केवल घंटों की संख्या ही नहीं, बल्कि नींद की गुणवत्ता और नियमितता भी महत्वपूर्ण है।



बेहतर नींद के लिए अपनाएं ये आदतें



रोज लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल कम करना, कैफीन का देर शाम सेवन सीमित करना और कमरे का वातावरण शांत व आरामदायक रखना मददगार हो सकता है। दिनभर पर्याप्त शारीरिक गतिविधि करना भी बेहतर नींद के लिए उपयोगी हो सकता है।



सिर्फ ब्यूटी स्लीप पर निर्भर न रहें

ग्लोइंग और हेल्दी त्वचा के लिए पर्याप्त नींद के साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी, नियमित एक्सरसाइज, तनाव को नियंत्रित करना और त्वचा के अनुसार सही स्किनकेयर रूटीन अपनाना जरूरी है। दिन में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी त्वचा की देखभाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

इसलिए अगर आप चेहरे को फ्रेश और हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं, तो महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के साथ अपनी नींद को भी प्राथमिकता दें। अच्छी और नियमित नींद त्वचा के साथ-साथ आपकी संपूर्ण सेहत और रोजमर्रा की ऊर्जा के लिए भी महत्वपूर्ण है।