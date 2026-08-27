फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Raksha Bandhan 2026: Latest Lumba Rakhi Designs for Bhabhi ke Liye Rakhi

रक्षाबंधन 2026: भाभी के हाथ में सजते ही बढ़ जाएगी खूबसूरती, देखें लुंबा राखी की ट्रेंडिंग डिजाइन

Thu, 27 Aug 2026 11:24 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 AM IST
सार

Raksha Bandhan 2026: अगर आप अपनी भाभी के लिए इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा चुनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हो, तो लेटेस्ट लुंबा राखी डिजाइन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं।

विज्ञापन
Raksha Bandhan 2026: Latest Lumba Rakhi Designs for Bhabhi ke Liye Rakhi
लुंबा राखी की डिजाइन - फोटो : Ai

Lumba Rakhi Designs for Bhabhi : रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्तों की मिठास का प्रतीक है। इस खास मौके पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं। हालांकि कुछ परिवारों में बहन भाई के साथ ही भाभी को भी राखी बांधती हैं। भाभी को राखी बांधने का अर्थ हैं, उन्हें भाई के समान दर्जा देना, परिवार में उनकी उपस्थिति को अपनाना और भाभी के प्रति स्नेह जाहिर करना। 



हालांकि भाभी को पारंपरिक तौर पर राखी बांधने तक ये त्योहार सीमित नहीं है। इस मौके पर भाभी के लिए खूबसूरत राखी चुनने का भी चलन तेजी से बढ़ रहा है। ननद भाभी को लुंबा राखी बांधती हैं। लुंबा राखी भाभी के लिए एक शानदार और पारंपरिक विकल्प मानी जाती है। इस बार बाजार और ऑनलाइन स्टोर्स पर लुंबा राखी की कई आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रही हैं, जिनमें मोती, कुंदन, रुद्राक्ष, पर्ल, स्टोन और गोल्डन बीड्स का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है।

अगर आप अपनी भाभी के लिए इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा चुनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हो, तो लेटेस्ट लुंबा राखी डिजाइन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं।
Raksha Bandhan 2026: Latest Lumba Rakhi Designs for Bhabhi ke Liye Rakhi
लुंबा राखी - फोटो : Ai

लुंबा राखी कैसी होती है?

लुंबा राखी का डिजाइन आमतौर पर ऐसा होता है कि इसे कलाई पर बांधने के बजाय चूड़ियों या कंगन के साथ सजाया जा सके। इसमें मोतियों, लटकन, कुंदन, धागे और अन्य सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग जगहों और परिवारों में इसके डिजाइन और पहनने का तरीका अलग हो सकता है।

Raksha Bandhan 2026: Latest Lumba Rakhi Designs for Bhabhi ke Liye Rakhi
लुंबा राखी की डिजाइन - फोटो : Ai

भाभी के लिए लुंबा राखी की लेटेस्ट डिजाइन

मोतियों वाली लुंबा राखी 

  • पर्ल यानी मोती वाली लुंबा राखी हमेशा से एलिगेंट और क्लासी लुक देती है।
  • सफेद या ऑफ-व्हाइट मोतियों के साथ गोल्डन बीड्स का कॉम्बिनेशन भाभी के हाथों में बेहद खूबसूरत नजर आता है।
  • साड़ी, सूट या ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इस तरह की राखी आसानी से मैच हो जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Raksha Bandhan 2026: Latest Lumba Rakhi Designs for Bhabhi ke Liye Rakhi
लुंबा राखी की डिजाइन - फोटो : Ai

कुंदन लुंबा राखी
 

  • अगर आपकी भाभी को रॉयल और हैवी ज्वेलरी पसंद है, तो कुंदन लुंबा राखी शानदार विकल्प है।
  • कुंदन वर्क, रंगीन स्टोन्स और गोल्डन डिटेलिंग वाली राखियां फेस्टिव लुक को और खास बना सकती हैं।
  • लाल, हरे और व्हाइट स्टोन वाली डिजाइन इस बार खास तौर पर आकर्षक लगती हैं।
विज्ञापन
Raksha Bandhan 2026: Latest Lumba Rakhi Designs for Bhabhi ke Liye Rakhi
लुंबा राखी की डिजाइन - फोटो : Ai

फ्लोरल डिजाइन लुंबा राखी
 

  • भाभी के लिए लुंबा राखी खरीदते समय ऐसी डिजाइन चुनी जा सकती है जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखे।
  • फ्लोरल डिजाइन, मिनिमल बीड्स और गोल्डन चेन वाली राखियां मॉडर्न पसंद रखने वाली भाभी के लिए शानदार विकल्प हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed