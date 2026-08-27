Lumba Rakhi Designs for Bhabhi : रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्तों की मिठास का प्रतीक है। इस खास मौके पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं। हालांकि कुछ परिवारों में बहन भाई के साथ ही भाभी को भी राखी बांधती हैं। भाभी को राखी बांधने का अर्थ हैं, उन्हें भाई के समान दर्जा देना, परिवार में उनकी उपस्थिति को अपनाना और भाभी के प्रति स्नेह जाहिर करना।





हालांकि भाभी को पारंपरिक तौर पर राखी बांधने तक ये त्योहार सीमित नहीं है। इस मौके पर भाभी के लिए खूबसूरत राखी चुनने का भी चलन तेजी से बढ़ रहा है। ननद भाभी को लुंबा राखी बांधती हैं। लुंबा राखी भाभी के लिए एक शानदार और पारंपरिक विकल्प मानी जाती है। इस बार बाजार और ऑनलाइन स्टोर्स पर लुंबा राखी की कई आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रही हैं, जिनमें मोती, कुंदन, रुद्राक्ष, पर्ल, स्टोन और गोल्डन बीड्स का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है।



अगर आप अपनी भाभी के लिए इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा चुनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हो, तो लेटेस्ट लुंबा राखी डिजाइन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं।