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रक्षाबंधन 2026: भाभी के हाथ में सजते ही बढ़ जाएगी खूबसूरती, देखें लुंबा राखी की ट्रेंडिंग डिजाइन
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:24 AM IST
सार
Raksha Bandhan 2026: अगर आप अपनी भाभी के लिए इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा चुनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हो, तो लेटेस्ट लुंबा राखी डिजाइन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं।
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लुंबा राखी की डिजाइन
- फोटो : Ai
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Lumba Rakhi Designs for Bhabhi : रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्यार और रिश्तों की मिठास का प्रतीक है। इस खास मौके पर बहनें भाई को राखी बांधती हैं। हालांकि कुछ परिवारों में बहन भाई के साथ ही भाभी को भी राखी बांधती हैं। भाभी को राखी बांधने का अर्थ हैं, उन्हें भाई के समान दर्जा देना, परिवार में उनकी उपस्थिति को अपनाना और भाभी के प्रति स्नेह जाहिर करना।
हालांकि भाभी को पारंपरिक तौर पर राखी बांधने तक ये त्योहार सीमित नहीं है। इस मौके पर भाभी के लिए खूबसूरत राखी चुनने का भी चलन तेजी से बढ़ रहा है। ननद भाभी को लुंबा राखी बांधती हैं। लुंबा राखी भाभी के लिए एक शानदार और पारंपरिक विकल्प मानी जाती है। इस बार बाजार और ऑनलाइन स्टोर्स पर लुंबा राखी की कई आकर्षक डिजाइन देखने को मिल रही हैं, जिनमें मोती, कुंदन, रुद्राक्ष, पर्ल, स्टोन और गोल्डन बीड्स का खूबसूरत इस्तेमाल किया गया है।
अगर आप अपनी भाभी के लिए इस रक्षाबंधन कुछ ऐसा चुनना चाहती हैं, जो पारंपरिक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी हो, तो लेटेस्ट लुंबा राखी डिजाइन्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती हैं।
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लुंबा राखी
- फोटो : Ai
लुंबा राखी कैसी होती है?
लुंबा राखी का डिजाइन आमतौर पर ऐसा होता है कि इसे कलाई पर बांधने के बजाय चूड़ियों या कंगन के साथ सजाया जा सके। इसमें मोतियों, लटकन, कुंदन, धागे और अन्य सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग जगहों और परिवारों में इसके डिजाइन और पहनने का तरीका अलग हो सकता है।
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लुंबा राखी की डिजाइन
- फोटो : Ai
भाभी के लिए लुंबा राखी की लेटेस्ट डिजाइन
मोतियों वाली लुंबा राखी
पर्ल यानी मोती वाली लुंबा राखी हमेशा से एलिगेंट और क्लासी लुक देती है।
सफेद या ऑफ-व्हाइट मोतियों के साथ गोल्डन बीड्स का कॉम्बिनेशन भाभी के हाथों में बेहद खूबसूरत नजर आता है।
साड़ी, सूट या ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इस तरह की राखी आसानी से मैच हो जाती है।
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लुंबा राखी की डिजाइन
- फोटो : Ai
कुंदन लुंबा राखी
अगर आपकी भाभी को रॉयल और हैवी ज्वेलरी पसंद है, तो कुंदन लुंबा राखी शानदार विकल्प है।
कुंदन वर्क, रंगीन स्टोन्स और गोल्डन डिटेलिंग वाली राखियां फेस्टिव लुक को और खास बना सकती हैं।
लाल, हरे और व्हाइट स्टोन वाली डिजाइन इस बार खास तौर पर आकर्षक लगती हैं।
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लुंबा राखी की डिजाइन
- फोटो : Ai
फ्लोरल डिजाइन लुंबा राखी
भाभी के लिए लुंबा राखी खरीदते समय ऐसी डिजाइन चुनी जा सकती है जो ट्रेडिशनल होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी दिखे।
फ्लोरल डिजाइन, मिनिमल बीड्स और गोल्डन चेन वाली राखियां मॉडर्न पसंद रखने वाली भाभी के लिए शानदार विकल्प हैं।
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