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फैशन टिप्स: महंगे कपड़े पहनकर भी नहीं लगता स्टाइलिश? महिलाएं न करें ये 5 फैशन गलतियां

Mon, 31 Aug 2026 01:53 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Mon, 31 Aug 2026 01:53 PM IST
सार

Fashion Mistakes: स्टाइलिश दिखने का मतलब हर बार महंगे या नए कपड़े खरीदना नहीं है। सही फिटिंग, मौसम के अनुसार फैब्रिक, रंग और सीमित एक्सेसरीज जैसे छोटे बदलाव पुराने वार्डरोब को भी ज्यादा पाॅलिश लुक दे सकते हैं। 

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5 Fashion Mistakes Women Make in Every Season That Can Ruin an Expensive Outfit
फैशन की ये गलतियां न करें - फोटो : Ai

Expensive Outfit Styling Mistakes: अच्छा और स्टाइलिश दिखने के लिए हमेशा महंगे कपड़े खरीदना जरूरी नहीं होता। कई बार हजारों रुपये का आउटफिट भी सही फिटिंग, कलर कॉम्बिनेशन या एक्सेसरीज की छोटी-सी गलती के कारण उतना आकर्षक नहीं लगता। वहीं साधारण और बजट फ्रेंडली कपड़ों को अगर सही तरीके से स्टाइल किया जाए, तो पूरा लुक काफी एलिगेंट दिखाई दे सकता है।



मौसम बदलने के साथ कपड़ों की पसंद और स्टाइलिंग भी बदलती है। गर्मियों में बहुत ज्यादा लेयरिंग, बारिश में गलत फैब्रिक और सर्दियों में जरूरत से ज्यादा कपड़े पहनना लुक को भारी बना सकता है। इसके अलावा गलत फिटिंग और एक साथ बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना भी आउटफिट का पूरा लुक बिगाड़ सकता है।

अगर आपका वार्डरोब अच्छे कपड़ों से भरा है लेकिन पहनने के बाद लुक वैसा नहीं आता जैसा आप चाहती हैं, तो इन 5 आम फैशन गलतियों पर ध्यान देना जरूरी है।

गलत फिटिंग वाले कपड़े पहनना

  • कपड़े कितने भी महंगे क्यों न हों, अगर उनकी फिटिंग सही नहीं है तो पूरा आउटफिट अनकम्फर्टेबल और असंतुलित दिख सकता है।
  • बहुत ढीले या जरूरत से ज्यादा टाइट कपड़ों की बजाय अपने बॉडी कम्फर्ट और सिल्हूट के अनुसार फिट चुनें।
  • जरूरत पड़ने पर अच्छे टेलर से मामूली अल्टर करवाना भी पूरे लुक को बदल सकता है।


मौसम के हिसाब से फैब्रिक न चुनना

  • हर मौसम में एक ही तरह के फैब्रिक पहनना स्टाइल और कंफर्ट दोनों को प्रभावित कर सकता है।
  • गर्म मौसम में हल्के और सांस लेने योग्य फैब्रिक बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
  • जबकि ठंड में लेयरिंग के साथ मौसम के अनुरूप गर्म कपड़े चुने जा सकते हैं।
  • बारिश के मौसम में ऐसे कपड़ों से बचना सुविधाजनक हो सकता है जो जल्दी भारी या असहज हो जाते हैं।


एक साथ बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करना

ओवरसाइज टाॅप, बोल्ड प्रिंट, स्टेटमेंट ज्वेलरी, हैवी फुटवियर और ब्राइट रंग अगर सब कुछ एक ही आउटफिट में शामिल कर लिया जाए तो लुक जरूरत से ज्यादा बिजी दिखाई दे सकता है। बेहतर है कि एक या दो स्टेटमेंट एलिमेंट्स चुनें और बाकी आउटफिट को सिंपल रखें।


रंगों का गलत कॉम्बिनेशन

  • कपड़ों के रंग पूरे लुक पर बड़ा असर डालते हैं।
  • बहुत सारे काॅन्ट्रास्ट रंग एक साथ पहनने की बजाय दो या तीन काॅम्प्लिमेंटरी शेड्स का काॅम्बिनेशन आजमाएं।
  • न्यूट्रल रंग जैसे सफेद, बेज, काला, नेवी या भूरे को स्टेटमेंट रंग के साथ पेयर करना भी आसान स्टाइलिंग ट्रिक हो सकती है।


एक्सेसरीज और फुटवियर को नजरअंदाज करना

  • कई बार कपड़े सही होने के बावजूद फुटवियर, हैंडबैग या ज्वेलरी पूरे लुक से मैच नहीं करते।
  • इसका मतलब यह नहीं कि हर चीज एक ही रंग की हो।
  • बस एक्सेसरीज का ओवरआॅल आउटफिट के साथ संतुलन होना जरूरी है।
  • सिंपल आउटफिट के साथ स्टेटमेंट इयररिंग्स या स्टाइलिश फुटवियर को शामिल किया जा सकता है।
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