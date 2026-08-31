फैशन की ये गलतियां न करें - फोटो : Ai

या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

Expensive Outfit Styling Mistakes: अच्छा और स्टाइलिश दिखने के लिए हमेशा महंगे कपड़े खरीदना जरूरी नहीं होता। कई बार हजारों रुपये का आउटफिट भी सही फिटिंग, कलर कॉम्बिनेशन या एक्सेसरीज की छोटी-सी गलती के कारण उतना आकर्षक नहीं लगता। वहीं साधारण और बजट फ्रेंडली कपड़ों को अगर सही तरीके से स्टाइल किया जाए, तो पूरा लुक काफी एलिगेंट दिखाई दे सकता है।