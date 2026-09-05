1 of 5 शिक्षक दिवस का लुक - फोटो : Ai

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Teachers Day 2026: 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस सिर्फ अपने पसंदीदा टीचर्स को धन्यवाद कहने का दिन नहीं है, बल्कि स्कूल-कॉलेज में होने वाले खास कार्यक्रमों और सेलिब्रेशन का भी दिन है। टीचर्स डे पर कई स्कूलों और कॉलेजों में स्टूडेंट्स टीचर्स की भूमिका निभाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और सेलिब्रेशन के लिए खास ड्रेसअप किया जाता है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका लुक सादगी के साथ खूबसूरत और आकर्षक नजर आए। खासकर अगर आज आपको अचानक किसी कार्यक्रम में शामिल होना है और पार्लर जाने का समय नहीं है, तो कुछ आसान ब्यूटी हैक्स आपके काफी काम आ सकते हैं।



शिक्षक दिवस के मौके पर बहुत ज्यादा हैवी मेकअप करने के बजाय फ्रेश, नेचुरल और एलिगेंट लुक ज्यादा खूबसूरत लगता है। थोड़ी-सी स्किनकेयर, सही हेयरस्टाइल, हल्का मेकअप और ड्रेस के साथ मैच करती छोटी-सी एक्सेसरी आपके पूरे लुक को निखार सकती है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए घंटों तैयार होने की जरूरत नहीं है। घर पर मौजूद बेसिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स से भी कुछ ही मिनटों में चेहरा फ्रेश और बालों को स्टाइलिश लुक दिया जा सकता है। अगर आप भी आज टीचर्स डे सेलिब्रेशन में जाने की तैयारी कर रही हैं, तो ये आसान टिप्स जरूर आजमाएं।

2 of 5 skin care - फोटो : Adobe stock

सबसे पहले चेहरे को दें इंस्टेंट ताजगी

मेकअप शुरू करने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करें। फेसवॉश के बाद हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं और दिन के समय बाहर निकल रही हैं तो सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इसके बाद जरूरत के हिसाब से BB Cream या हल्का बेस इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगाने के बजाय स्किन को नेचुरल रखना बेहतर रहेगा। आंखों के नीचे हल्का कंसीलर और थोड़ा कॉम्पैक्ट चेहरे को साफ-सुथरा लुक दे सकता है।

3 of 5 lip - फोटो : Adobe stock

आँखों और होंठों को रखें सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव

शिक्षक दिवस के लिए सॉफ्ट मेकअप सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। आंखों पर हल्का भूरा या न्यूड आई शैडो लगाकर ब्लेंड करें और पतली आईलाइनर लाइन से आंखों को डिफाइन करें। मस्कारा की एक-दो कोट आंखों को ज्यादा खुला हुआ लुक दे सकती हैं। लिप्स के लिए न्यूड पिंक, पीछ या रोज जैसे शेड चुनें। अगर आपका आउटफिट ट्रेडिशनल है तो हल्की बिंदी पूरे लुक को और खूबसूरत बना सकती है।

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4 of 5 त्योहारों के लिए एथनिक लुक हेयरस्टाइल - फोटो : Ai



बालों को खुला रखना पसंद है तो उन्हें हल्के वेव्स देकर ओपन हेयरस्टाइल बनाया जा सकता है। अगर आप इंडियन आउटफिट पहन रही हैं तो लो बन, स्लीक पोनीटेल या सिंपल चोटी भी खूबसूरत लगेगी। बन में छोटे-से गजरा या मिनिमल हेयर एक्सेसरीज लगाने से ट्रेडिशनल टच मिल सकता है। ध्यान रखें कि हेयरस्टाइल बहुत ज्यादा जटिल न हो, शिक्षक दिवस लुक में साफ-सुथरा और सहज हेयरस्टाइल ज्यादा प्रभावी रहेगा। हेयरस्टाइल में अपनाएं क्विक और एलिगेंट लुक

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5 of 5 फुटवियर और एक्सेसरीज - फोटो : Ai