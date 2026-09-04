जन्माष्टमी पर खास: आज सबके बीच छा जाएगा आपका लुक, बस इन फैशन और ज्वेलरी टिप्स को करें फॉलो

अगर आप हल्का और चंचल लुक चाहती हैं तो गोपी लुक बेहतरीन विकल्प है। घेरदार स्कर्ट के साथ छोटा ब्लाउज और खूबसूरत दुपट्टा पहनें। जन्माष्टमी पर गोपी तिलक या गोपी डॉट्स से लुक को खास बनाएं। माथे पर छोटी बिंदिया या आकर्षक डिजाइन पारंपरिक शृंगार में नयापन जोड़ते हैं। इन्हें चंदन, कुमकुम या हल्के रंगों से बनाया जा सकता है। फूलों का गजरा, झुमके, बिंदी और हल्का मेकअप लुक को और मनमोहक बनाएंगे। कमरबंद, चूड़ियां और रंग-बिरंगे आभूषण चार-चांद लगाएंगे। हाथ में छोटी मटकी या फूलों की टोकरी लेकर आप गोपी अंदाज को और प्रभावशाली बना सकती हैं।