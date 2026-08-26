Instant Facial Glow Hacks: त्योहारों का सीजन शुरु हो चुका है। त्योहार की तैयारियां लोग पहले से शुरू कर देते हैं। घर की साफ सफाई से सजावट तक, स्वादिष्ट पकवानों से लेकर खरीदारी और खूबसूरत कपड़ों तक सबकुछ लोग पहले से तैयार कर लेते हैं लेकिन इतनी तैयारियों के बीच कई बार महिलाओं को पार्लर जाने का समय नहीं मिल जाता।





त्योहार की थकावट खास तौर पर उनके चेहरे पर नजर आने लगती है। चेहरा डल दिखता है। माहौल, घर औऱ कपड़े तो खूबसूरत दिखते हैं लेकिन चेहरे की रंगत फीकी लगती है। अब त्योहार का दिन हो और चेहरा डल नजर आए, ऐसा कौन चाहता है?



बिना पार्लर जाए, ऐन खास दिन पर कुछ मिनटों में चेहरे पर निखार लाया जा सकता है। इसके लिए न तो पैसे खर्च करने की जरूरत है और ना ही ज्यादा प्रयास करने की। कुछ ब्यूटी टिप्स इंस्टेंट निखार ला सकते हैं।



आज ओणम और ईद ए मिलाद उन नबी मनाई जा रही है। इन दो पर्वों के खास मौके पर हर कोई खूबसूरत और फ्रेश दिखना चाहता है। लेकिन अगर आप इस बार त्योहार से पहले पार्लर नहीं जा पाईं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान और क्विक ब्यूटी टिप्स की मदद से आप घर पर ही चेहरे को फ्रेश और ग्लोइंग लुक दे सकती हैं।