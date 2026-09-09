1 of 7 गणेश चतुर्थी पर पहने ये रंग - फोटो : Ai







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गणेश चतुर्थी सिर्फ भगवान गणेश के स्वागत और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि इस दिन घर से लेकर पंडाल तक हर तरफ उत्सव और रंगों की खूबसूरती नजर आती है। ऐसे में अगर आप भी सोच रही हैं कि गणेश चतुर्थी पर ऐसा कौन सा रंग पहनें, जो पारंपरिक भी लगे और तस्वीरों में भी बेहद खूबसूरत नजर आए, तो रंग का चुनाव आपके पूरे लुक को बदल सकता है। 2026 में गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को मनाई जाएगी और त्योहार के लिए पीला, लाल, नारंगी, हरा और सफेद जैसे रंग खास तौर पर लोकप्रिय विकल्प बने हुए हैं।

फैशन की बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा भारी सजावट के बजाय खूबसूरत रंग, आरामदायक कपड़े और सीमित लेकिन आकर्षक आभूषणों से उत्सवी रूप तैयार करने पर जोर है। पारंपरिक साड़ी, अनारकली, कुर्ती-पलाजो या हल्के कढ़ाई वाले परिधान गणेश पूजा के लिए शानदार विकल्प हो सकते हैं।

लेकिन सवाल है कि इनमें से सबसे खूबसूरत रंग कौन सा है? और किस रंग को किस तरह पहनने पर आपका गणपति उत्सव वाला रूप सबसे अलग दिखाई देगा?

2 of 7 पीले रंग की साड़ी - फोटो : Instagram

पीला रंग

अगर आप ऐसा रंग चाहती हैं जो पूजा के माहौल में खिल उठे, तो पीला रंग सबसे अच्छे विकल्पों में शामिल है। पीली साड़ी, अनारकली या कुर्ती को सुनहरे आभूषणों के साथ पहनकर आप पारंपरिक और आकर्षक रूप पा सकती हैं।

दिन की पूजा के लिए हल्का पीला, सरसों पीला या चमकीला पीला रंग विशेष रूप से खूबसूरत दिखाई देता है। इसके साथ छोटे झुमके, बिंदी और हल्का मेकअप आपके रूप को संतुलित रखेंगे।

3 of 7 लाल सूट - फोटो : Instagram

लाल रंग देगा शाही और आकर्षक लुक

अगर आप गणेश चतुर्थी पर थोड़ा ज्यादा आकर्षक और उत्सवी दिखना चाहती हैं, तो लाल रंग चुन सकती हैं। लाल साड़ी, लाल अनारकली या लाल रंग का पारंपरिक परिधान त्योहार के माहौल के साथ आसानी से मेल खाता है।

लाल कपड़ों के साथ सुनहरे आभूषण और हल्की लाल बिंदी पूरे रूप को और निखार सकती है। शाम की आरती या परिवार के साथ उत्सव के लिए गहरा लाल और मैरून विशेष रूप से खूबसूरत लग सकता है।

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4 of 7 ऑरेंज ड्रेस - फोटो : Instagram

नारंगी रंग नारंगी रंग गणेश उत्सव के माहौल में बेहद जीवंत दिखाई देता है। अगर आपको सामान्य लाल या पीले से थोड़ा अलग दिखना है तो नारंगी साड़ी, कुर्ती या अनारकली आजमा सकती हैं। नारंगी परिधान के साथ सुनहरी किनारी, पारंपरिक झुमके और साधारण चूड़ियां खूबसूरत संयोजन बना सकती हैं। दिन के समय यह रंग तस्वीरों में भी काफी उभरकर आता है।

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5 of 7 हरी साड़ी - फोटो : instagram