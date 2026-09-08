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मानसून स्किन केयर: बारिश में पैरों का रखें खास ध्यान, हफ्ते में दो बार खुद ऐसे करें पेडिक्योर
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवानी अवस्थी
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:36 PM IST
सार
Monsoon Foot Care Routine: मानसून में महंगे पार्लर जाने की बजाय आप घर पर ही सप्ताह में करीब दो बार आसान पेडिक्योर रूटीन अपना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होती। गुनगुने पानी, हल्के साबुन या क्लींजर, फुट स्क्रब और मॉइस्चराइजर की मदद से पैरों को साफ और मुलायम रखने में मदद मिल सकती है।
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घर पर आसानी से करें पेडिक्योर
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Rainy Season Foot Care : बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं इस दौरान पैरों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। लगातार नमी, गीले जूते-चप्पल, कीचड़ और पसीने की वजह से पैरों में गंदगी जमा हो सकती है। ऐसे में पैरों की सफाई और उन्हें अच्छी तरह सूखा रखना जरूरी है। खासकर अगर आप लंबे समय तक गीले जूते या मोजे पहनते हैं, तो पैरों की त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।
मानसून में महंगे पार्लर जाने की बजाय आप घर पर ही सप्ताह में करीब दो बार आसान पेडिक्योर रूटीन अपना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होती। गुनगुने पानी, हल्के साबुन या क्लींजर, फुट स्क्रब और मॉइस्चराइजर की मदद से पैरों को साफ और मुलायम रखने में मदद मिल सकती है।
पेडिक्योर के दौरान पैरों को कुछ देर साफ पानी में भिगोने, मृत त्वचा को हल्के हाथों से साफ करने और नाखूनों को सही तरीके से ट्रिम करने पर ध्यान दें। सबसे जरूरी बात है कि सफाई के बाद पैरों, खासकर उंगलियों के बीच की जगह, को अच्छी तरह सुखाएं।आइए जानते हैं बारिश में घर पर आसान तरीके से पेडिक्योर करने का सही तरीका।
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pedicure
- फोटो : iStock
बारिश में ऐसे करें घर पर पेडिक्योर
1. सबसे पहले पैरों को अच्छी तरह साफ करें
एक टब में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा माइल्ड सोप या फुट क्लींजर मिलाएं। पैरों को करीब 10 मिनट तक पानी में रखें। इससे जमा गंदगी को साफ करने में मदद मिलेगी और त्वचा थोड़ी नरम हो जाएगी।
2. हल्के हाथों से स्क्रब करें
अब फुट स्क्रब की मदद से एड़ियों और पैरों पर हल्के हाथों से मसाज करें। बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा में जलन या छोटे घाव हो सकते हैं। संवेदनशील या फटी हुई त्वचा पर स्क्रब न करें।
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pedicure
- फोटो : Freepik
3. नाखूनों की सफाई करें
पैरों के नाखूनों को साफ करें और जरूरत के अनुसार ट्रिम करें। नाखूनों को बहुत ज्यादा अंदर तक काटने से बचें। नाखून काटने के बाद उनके किनारों को फाइल कर सकते हैं।
4. पैरों को अच्छी तरह सुखाएं
मानसून में यह स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है। पैरों को साफ तौलिए से सुखाने के साथ उंगलियों के बीच की जगह को भी अच्छी तरह सुखाएं। नमी को लंबे समय तक बने रहने से रोकना जरूरी है।
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pedicure and manicure
- फोटो : Adobe stock
5. मॉइस्चराइजर लगाएं
अंत में पैरों पर अच्छा मॉइस्चराइजर या फुट क्रीम लगाएं। एड़ियां ज्यादा रूखी हों तो रात में क्रीम लगाकर सूती मोजे पहने जा सकते हैं।
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Feet care tips
- फोटो : Adobe stock
इन बातों का भी रखें ध्यान
गीले मोजे या जूते ज्यादा देर तक न पहनें।
रोजाना साफ और सूखे मोजे इस्तेमाल करें।
सार्वजनिक जगहों पर नंगे पैर चलने से बचें।
अगर पैरों में लगातार खुजली, लालिमा, दर्द, सूजन, घाव या त्वचा में संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दें, तो घरेलू पेडिक्योर पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट: पेडिक्योर त्वचा की सामान्य देखभाल के लिए है। किसी संक्रमण या गंभीर त्वचा समस्या के इलाज के रूप में इसे न अपनाएं।
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