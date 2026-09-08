Rainy Season Foot Care : बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं इस दौरान पैरों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। लगातार नमी, गीले जूते-चप्पल, कीचड़ और पसीने की वजह से पैरों में गंदगी जमा हो सकती है। ऐसे में पैरों की सफाई और उन्हें अच्छी तरह सूखा रखना जरूरी है। खासकर अगर आप लंबे समय तक गीले जूते या मोजे पहनते हैं, तो पैरों की त्वचा को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत पड़ सकती है।

मानसून में महंगे पार्लर जाने की बजाय आप घर पर ही सप्ताह में करीब दो बार आसान पेडिक्योर रूटीन अपना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत भी नहीं होती। गुनगुने पानी, हल्के साबुन या क्लींजर, फुट स्क्रब और मॉइस्चराइजर की मदद से पैरों को साफ और मुलायम रखने में मदद मिल सकती है। पेडिक्योर के दौरान पैरों को कुछ देर साफ पानी में भिगोने, मृत त्वचा को हल्के हाथों से साफ करने और नाखूनों को सही तरीके से ट्रिम करने पर ध्यान दें। सबसे जरूरी बात है कि सफाई के बाद पैरों, खासकर उंगलियों के बीच की जगह, को अच्छी तरह सुखाएं।आइए जानते हैं बारिश में घर पर आसान तरीके से पेडिक्योर करने का सही तरीका।

