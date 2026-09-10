1 of 6 घर पर प्राकृतिक निखार के टिप्स - फोटो : Ai







Link Copied



हरतालिका तीज का त्योहार महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजती-संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं और खूबसूरत श्रृंगार करती हैं। ऐसे में हर महिला चाहती है कि त्योहार के दिन उसका चेहरा फ्रेश, चमकदार और खूबसूरत नजर आए। लेकिन अक्सर कामकाज और घर की जिम्मेदारियों के बीच पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाता। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों पहले से घर पर सही तरीके से ब्यूटी केयर शुरू करके भी त्वचा को फेस्टिवल के लिए तैयार किया जा सकता है।

प्री-फेस्टिवल ब्यूटी केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स या कठिन स्किन ट्रीटमेंट नहीं है। नियमित क्लीनिंग, मॉइश्चराइजिंग, हल्की एक्सफोलिएशन, पर्याप्त नींद और शरीर को हाइड्रेट रखना त्वचा को स्वस्थ दिखाने में मदद कर सकता है। खासकर त्योहार से पहले नई या बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रीडिएंट्स वाली चीजों को चेहरे पर आजमाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जलन या रिएक्शन होने का जोखिम हो सकता है।

हरतालिका तीज से पहले अगर आप भी घर बैठे अपनी त्वचा की देखभाल करना चाहती हैं, तो इन आसान प्री-फेस्टिवल ब्यूटी केयर टिप्स को अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं।

2 of 6 स्किन केयर टिप्स - फोटो : AI

चेहरे की अच्छी तरह क्लीनिंग करें

फेस्टिवल से पहले त्वचा की सफाई सबसे जरूरी स्टेप है। दिनभर चेहरे पर धूल, पसीना, तेल और अन्य गंदगी जमा हो सकती है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार माइल्ड क्लींजर से दिन में दो बार चेहरा साफ करें।

बहुत ज्यादा बार फेस वॉश करने से त्वचा रूखी भी हो सकती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्लीनिंग करने के बजाय एक सिंपल और नियमित रूटीन अपनाएं।

3 of 6 Scrub - फोटो : Adobe stock

हल्की एक्सफोलिएशन

डेड स्किन सेल्स के कारण चेहरा बेजान और थका हुआ नजर आ सकता है। सप्ताह में जरूरत के अनुसार हल्की एक्सफोलिएशन त्वचा को स्मूद और फ्रेश दिखाने में मदद कर सकती है।

ध्यान रखें कि त्योहार के बिल्कुल एक दिन पहले हार्श स्क्रब या कोई नया केमिकल पील ट्राई न करें। इससे त्वचा में लालिमा या इरिटेशन हो सकती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 6 स्किन केयर टिप्स - फोटो : AI

मॉइश्चराइजिंग

कई लोग केवल ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइश्चराइजर को गैरजरूरी मानते हैं, लेकिन हर स्किन टाइप को अपनी जरूरत के अनुसार हाइड्रेशन की जरूरत होती है। सही मॉइश्चराइजर त्वचा को सॉफ्ट और हेल्दी दिखाने में मदद कर सकता है।

सुबह और रात में अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर लगाएं। त्योहार वाले दिन मेकअप से पहले भी स्किन को अच्छी तरह मॉइश्चराइज करना जरूरी है।

विज्ञापन

5 of 6 पीने का पानी - फोटो : Adobe Stock