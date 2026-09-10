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हरतालिका तीज से पहले घर बैठे करें ये ब्यूटी केयर, चेहरे पर आएगा नेचुरल ग्लो

Thu, 10 Sep 2026 11:34 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 10 Sep 2026 11:34 AM IST
सार

Hartalika teej 2026: असली खूबसूरती बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाने से नहीं, बल्कि नियमित और सही देखभाल से निखरती है। इसलिए हरतालिका तीज से पहले कुछ दिन अपनी स्किन केयर रूटीन पर ध्यान दें और त्योहार के दिन आत्मविश्वास के साथ अपना पारंपरिक लुक कैरी करें।

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Hartalika Teej 2026: Easy Beauty Routine for Glowing and Fresh-Looking Skin
घर पर प्राकृतिक निखार के टिप्स - फोटो : Ai

हरतालिका तीज का त्योहार महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सजती-संवरती हैं, मेहंदी लगाती हैं और खूबसूरत श्रृंगार करती हैं। ऐसे में हर महिला चाहती है कि त्योहार के दिन उसका चेहरा फ्रेश, चमकदार और खूबसूरत नजर आए। लेकिन अक्सर कामकाज और घर की जिम्मेदारियों के बीच पार्लर जाने का समय नहीं मिल पाता। अच्छी बात यह है कि कुछ दिनों पहले से घर पर सही तरीके से ब्यूटी केयर शुरू करके भी त्वचा को फेस्टिवल के लिए तैयार किया जा सकता है।


 

प्री-फेस्टिवल ब्यूटी केयर का मतलब महंगे प्रोडक्ट्स या कठिन स्किन ट्रीटमेंट नहीं है। नियमित क्लीनिंग, मॉइश्चराइजिंग, हल्की एक्सफोलिएशन, पर्याप्त नींद और शरीर को हाइड्रेट रखना त्वचा को स्वस्थ दिखाने में मदद कर सकता है। खासकर त्योहार से पहले नई या बहुत ज्यादा एक्टिव इंग्रीडिएंट्स वाली चीजों को चेहरे पर आजमाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जलन या रिएक्शन होने का जोखिम हो सकता है।
 

हरतालिका तीज से पहले अगर आप भी घर बैठे अपनी त्वचा की देखभाल करना चाहती हैं, तो इन आसान प्री-फेस्टिवल ब्यूटी केयर टिप्स को अपनी रूटीन में शामिल कर सकती हैं।
Hartalika Teej 2026: Easy Beauty Routine for Glowing and Fresh-Looking Skin
स्किन केयर टिप्स - फोटो : AI

चेहरे की अच्छी तरह क्लीनिंग करें
 

फेस्टिवल से पहले त्वचा की सफाई सबसे जरूरी स्टेप है। दिनभर चेहरे पर धूल, पसीना, तेल और अन्य गंदगी जमा हो सकती है। इसलिए अपनी स्किन टाइप के अनुसार माइल्ड क्लींजर से दिन में दो बार चेहरा साफ करें।
 

बहुत ज्यादा बार फेस वॉश करने से त्वचा रूखी भी हो सकती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा क्लीनिंग करने के बजाय एक सिंपल और नियमित रूटीन अपनाएं।

Hartalika Teej 2026: Easy Beauty Routine for Glowing and Fresh-Looking Skin
Scrub - फोटो : Adobe stock

हल्की एक्सफोलिएशन 
 

डेड स्किन सेल्स के कारण चेहरा बेजान और थका हुआ नजर आ सकता है। सप्ताह में जरूरत के अनुसार हल्की एक्सफोलिएशन त्वचा को स्मूद और फ्रेश दिखाने में मदद कर सकती है।
 

ध्यान रखें कि त्योहार के बिल्कुल एक दिन पहले हार्श स्क्रब या कोई नया केमिकल पील ट्राई न करें। इससे त्वचा में लालिमा या इरिटेशन हो सकती है।

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Hartalika Teej 2026: Easy Beauty Routine for Glowing and Fresh-Looking Skin
स्किन केयर टिप्स - फोटो : AI

मॉइश्चराइजिंग 
 

कई लोग केवल ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइश्चराइजर को गैरजरूरी मानते हैं, लेकिन हर स्किन टाइप को अपनी जरूरत के अनुसार हाइड्रेशन की जरूरत होती है। सही मॉइश्चराइजर त्वचा को सॉफ्ट और हेल्दी दिखाने में मदद कर सकता है।
 

सुबह और रात में अपनी स्किन टाइप के अनुसार मॉइश्चराइजर लगाएं। त्योहार वाले दिन मेकअप से पहले भी स्किन को अच्छी तरह मॉइश्चराइज करना जरूरी है।

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Hartalika Teej 2026: Easy Beauty Routine for Glowing and Fresh-Looking Skin
पीने का पानी - फोटो : Adobe Stock

पर्याप्त पानी और हेल्दी डाइट 
 

चेहरे की खूबसूरती केवल बाहर से लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स पर निर्भर नहीं करती। शरीर को पर्याप्त पानी मिलने से समग्र स्वास्थ्य और त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है।
 

डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक चीजें शामिल करें। बहुत ज्यादा तला-भुना और नमकीन खाने से बचने की कोशिश करें। त्योहार से पहले संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी त्वचा को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है।

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