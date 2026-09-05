फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Fashion ›   Hartalika Teej Saree Ideas: Wear These 6 Trending Colors for a Gorgeous Traditional Look

हरतालिका तीज 2026: हरतालिका तीज पर कौन सी साड़ी पहनें? ये 6 खूबसूरत रंग आपको देंगे सबसे खास लुक

Sat, 05 Sep 2026 02:34 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 05 Sep 2026 02:34 PM IST
सार

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास पर्व है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ-साथ पारंपरिक परिधानों में सजती-संवरती हैं। अगर आप भी इस तीज पर साड़ी पहनकर खूबसूरत और ट्रेडिशनल लुक पाना चाहती हैं, तो साड़ी के रंग का चुनाव काफी अहम हो जाता है। लाल, गुलाबी से लेकर हरे और पीले रंग तक, कुछ ऐसे शेड्स हैं जो फेस्टिव लुक को और भी आकर्षक बना सकते हैं।

विज्ञापन
Hartalika Teej Saree Ideas: Wear These 6 Trending Colors for a Gorgeous Traditional Look
हरतालिका तीज पर पहनें ये साड़ियां - फोटो : Ai

Best Saree Colors for Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज महिलाओं के लिए बेहद खास और शुभ त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ-साथ पारंपरिक परिधानों में सजने-संवरने के लिए भी उत्साहित रहती हैं। अगर आप इस हरतालिका तीज पर अपने ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो साड़ी के रंग का चुनाव सबसे अहम हो सकता है। सही रंग आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के साथ पूरे फेस्टिव लुक को खास बना सकता है।



इस साल तीज के मौके पर लाल, हरा, गुलाबी, पीला, मैरून, नारंगी और मेजेंटा जैसे रंग काफी आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। जहां लाल और हरा रंग पारंपरिक अंदाज को दर्शाते हैं, वहीं पिंक और मेजेंटा आपको मॉडर्न और ग्लैमरस लुक दे सकते हैं। दूसरी ओर, पीला और नारंगी रंग त्योहार की रौनक को और बढ़ा सकते हैं।

साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी, चूड़ियां, बिंदी, गजरा और ट्रेडिशनल फुटवियर आपके लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आप बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट या ऑर्गेंजा साड़ी पसंद करती हों, सही कलर और एक्सेसरीज के साथ आपका हरतालिका तीज लुक बेहद खूबसूरत नजर आ सकता है।
 
Hartalika Teej Saree Ideas: Wear These 6 Trending Colors for a Gorgeous Traditional Look
red saree - फोटो : instagram

लाल साड़ी

लाल रंग को सुहाग और शुभता से जोड़ा जाता है। तीज के मौके पर लाल साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी बेहद खूबसूरत लगेगी।
Hartalika Teej Saree Ideas: Wear These 6 Trending Colors for a Gorgeous Traditional Look
Pink Saree Collection - फोटो : instagram

गुलाबी साड़ी

सॉफ्ट पिंक या रानी पिंक साड़ी आपको एलिगेंट और फेमिनिन लुक दे सकती है। इसे हल्की ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Hartalika Teej Saree Ideas: Wear These 6 Trending Colors for a Gorgeous Traditional Look
Saree - फोटो : instagram

हरी साड़ी

हरा रंग तीज के लिए बेहद पारंपरिक पसंद माना जाता है। सिल्क या बनारसी फैब्रिक में ग्रीन साड़ी खास नजर आएगी।
विज्ञापन
Hartalika Teej Saree Ideas: Wear These 6 Trending Colors for a Gorgeous Traditional Look
बनारसी साड़ी - फोटो : instagram

पीली साड़ी

ब्राइट येलो साड़ी फेस्टिव वाइब देती है। इसके साथ कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज और ट्रेडिशनल झुमके पहन सकती हैं। त्योहारों और पूजा पाठ में पीले रंग का परिधान, खासकर साड़ी शुभ और सुंदर लगती है।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed