Best Saree Colors for Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज महिलाओं के लिए बेहद खास और शुभ त्योहार माना जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखने के साथ-साथ पारंपरिक परिधानों में सजने-संवरने के लिए भी उत्साहित रहती हैं। अगर आप इस हरतालिका तीज पर अपने ट्रेडिशनल लुक को खूबसूरत और स्टाइलिश बनाना चाहती हैं, तो साड़ी के रंग का चुनाव सबसे अहम हो सकता है। सही रंग आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के साथ पूरे फेस्टिव लुक को खास बना सकता है।





इस साल तीज के मौके पर लाल, हरा, गुलाबी, पीला, मैरून, नारंगी और मेजेंटा जैसे रंग काफी आकर्षक विकल्प हो सकते हैं। जहां लाल और हरा रंग पारंपरिक अंदाज को दर्शाते हैं, वहीं पिंक और मेजेंटा आपको मॉडर्न और ग्लैमरस लुक दे सकते हैं। दूसरी ओर, पीला और नारंगी रंग त्योहार की रौनक को और बढ़ा सकते हैं।



साड़ी के साथ गोल्डन ज्वेलरी, चूड़ियां, बिंदी, गजरा और ट्रेडिशनल फुटवियर आपके लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आप बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट या ऑर्गेंजा साड़ी पसंद करती हों, सही कलर और एक्सेसरीज के साथ आपका हरतालिका तीज लुक बेहद खूबसूरत नजर आ सकता है।

