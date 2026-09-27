वीकेंड का वार: ट्रोल्स और पैपराजी के बाद अब किस मुद्दे पर बोले सलमान? यह शख्स हुआ घर से बेघर

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सलमान खान ने 'बिग बॉस 20' के वीकएंड का वार में एक नया मुद्दा उठाया है। एक प्रतिभागी का शो से एविक्शन हुआ है। शो में नए मेहमान के तौर पर अजय देवगन और जयदीप अहलावत पहुंचे हैं। जयदीप को एक प्रतिभागी ने स्टेप सिखाए हैं। वहीं शो में फातिमा सना शेख भी पहुंची हैं। उन्होंने सलमान खान की जमकर तारीफ की है। आइए जानते हैं वीकएंड के वार में और क्या खास रहा?

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एआई वीडियो पर क्या बोले सलमान?

इस बार वीकेंड का वार पर सलमान ने कहा कि पिछली बार जो मैंने ट्रोल्स और पैपराजी के बैक शॉट को लेकर कहा था, उसका असर दिखा है। पैपराजी ने इसे सीरियसली लिया और ऐसे वीडियो बनना कम हुए। वहीं इस बार सलमान ने एआई के गलत इस्तेमाल पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। हम कई बार देखते हैं कि हमने जो किया भी नहीं वह भी वीडियो में दिखा दिया जाता है। जब तक एक-दो ऐसे लोगों को सजा नहीं होगी तब तक यह बंद नहीं होगा। इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए। फातिमा सना शेख: अभिनेत्री ने क्यों की सलमान खान की तारीफ? कहा- जब आपके जैसी बड़ी हस्ती...; जानें पूरा मामल इस बार वीकेंड का वार पर सलमान ने कहा कि पिछली बार जो मैंने ट्रोल्स और पैपराजी के बैक शॉट को लेकर कहा था, उसका असर दिखा है। पैपराजी ने इसे सीरियसली लिया और ऐसे वीडियो बनना कम हुए। वहीं इस बार सलमान ने एआई के गलत इस्तेमाल पर बात की। उन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। हम कई बार देखते हैं कि हमने जो किया भी नहीं वह भी वीडियो में दिखा दिया जाता है। जब तक एक-दो ऐसे लोगों को सजा नहीं होगी तब तक यह बंद नहीं होगा। इसके खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए।

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जो भी हुआ भूल जाओ

आगे सभी प्रतिभागियों को सलमान ने सलाह दी कि अब जो हो गया पिछले हफ्ते उसे भूल जाओ। आगे बेहतर करो। सलमान ने रीति और उदिति को पुराने विवाद भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा।

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काजी ने जयदीप को सिखाया स्टेप

इसके बाद घरवालों से मिलने सेट पर अजय देवगन और जयदीप अहलावत पहुंचे। यहां माही विज ने बताया कि उनको अजय की आंखें बहुत पसंद करती हैं। वहीं काजी ने यहां जयदीप को अपना ‘आई एम ए रॉकस्टार बेबी’ डांस स्टेप करके सिखाया।

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