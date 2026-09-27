राइज एंड फॉल 2: शो पर ऐसा क्या पहनकर पहुंचीं स्वरा भास्कर? ट्रोलर को मिल गया जबाब; अभिनेत्री ने खुद बताई वजह

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स्वरा ने प्रीमियर के समय ही खूब लाइमलाइट बटोरीं और बॉडी शेमिंग करने वाले ट्रोलर्स को अपने अंदाज में करारा जवाब दिया। दरअसल, स्वरा ने शो में पर्पल रंग की साड़ी पहनकर पहुंची थीं, जिसके ब्लाउज पर 'मोटी' लिखा हुआ था। जब सहवाग ने अभिनेत्री से यह लिखवाने के पीछे की वजह पूछी, तो स्वरा ने क्या कहा आइए जानते हैं। विज्ञापन 26 सितंबर से रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल 2' की शुरुआत हो गई है। इस बार शो को क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग होस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार को प्रीमियर होने के बाद से ही यह शो लाइमलाइट में बना हुआ है। इसके छोटे-छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। खास बात ये है कि इस बार अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी इस शो में हिस्सा लिया है।

क्या बोलीं स्वरा भास्कर?

स्वरा भास्कर ने कहा, 'मेरी बेटी तीन साल की है और तीन साल से मुझे इतना लोगों ने, अजनबियों ने, जिनको मैं बिल्कुल नहीं जानती, सोशल मीडिया पर और यहां-वहां मोटी हो गई है, भैंस हो गई है, गाय हो गई है, हिप्पो हो गई है, हाथी हो गई है कहकर ट्रोल किया। मैंने कहा मैं ये सब हो गई हूं। अब मैं आपके इन सभी शब्दों को स्वीकार करती हूं और उन्हें अपनाती हूं।'



हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब स्वरा ने ऐसे ट्रोलर्स को जवाब दिया हो। इससे पहले भी उन्होंने इसी साल सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखते हुए बताया था कि कैसे उन्हें असंवेदनशील कमेंट्स का सामना करना पड़ता है और ट्रोलर्स की क्लास भी लगाई थी।

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