बिग बॉस 20: क्या सलमान खान के रियलिटी शो में आएंगे करण वाही? वाइल्डकार्ड एंट्री पर अभिनेता ने तोड़ी चुप्पी

'आपको हर बात का दूसरा मतलब निकालना होता है'

बिग बॉस 20 में शामिल होने की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए वाही ने कहा, 'मैं UNO की बात कर रहा था, जो मेरा पसंदीदा कार्ड है। आप लोगों को भी चिल नहीं है लाइफ में। हर चीज का कोई न कोई दूसरा मतलब निकालना होता है। मैं बिग बॉस में आ रहा हूं... कम से कम इस साल तो नहीं'। बता दें कि

अभिनेता की यह प्रतिक्रिया उन अफवाहों के बीच आई है कि वे 'बिग बॉस 20' के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर जा सकते हैं। कुछ दर्शकों के बीच इन अफवाहों को इसलिए भी हवा मिली, क्योंकि उदिति सिंह, जो कथित तौर पर उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड रही हैं, अभी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हैं।