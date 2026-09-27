फातिमा सना शेख: अभिनेत्री ने क्यों की सलमान खान की तारीफ? कहा- जब आपके जैसी बड़ी हस्ती...; जानें पूरा मामल

अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में ट्रोलर्स को जवाब देने के सलमान खान के तरीके की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में सलमान की जो जगह है, उसे देखते हुए उनका यह कदम बहुत अहम है।

क्या बोलीं फातिमा सना शेख?

हाल ही में फातिमा सना शेख अपनी फिल्म 'हुंकार' के प्रमोशन के लिए 'बिग बॉस 20' में आईं थीं। सलमान के इस रवैये पर बात करते हुए फातिमा ने कहा 'जिस तरह से आपने इस बार ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है, वह बहुत बड़ी बात है। जब आपकी जैसी बड़ी हस्ती किसी मुद्दे पर बात करती है या स्टैंड लेती है, तो लोगों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है।'



फातिमा ने बताया कि कैसे मशहूर हस्तियों के मुद्दों पर आवाज उठाने से दर्शकों पर व्यापक असर पड़ सकता है। उन्होंने खास तौर पर सलमान के उस फैसले का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी हैसियत के बावजूद ऑनलाइन ट्रोलर्स को जवाब दिया और मुद्दों पर बात की।