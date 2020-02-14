सलमान खान से मिलने के लिए फैन ने चलाई 600 किमी साइकिल, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

{"_id":"5e468e318ebc3ee6090154d7","slug":"salman-khan-fan-bhupen-likson-reached-guwahati-with-cycling","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u091a\u0932\u093e\u0908 600 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0938\u093e\u0907\u0915\u093f\u0932, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u092c\u0941\u0915 \u0911\u092b \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948 \u0928\u093e\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan fan
- फोटो : social media
{"_id":"5e468e318ebc3ee6090154d7","slug":"salman-khan-fan-bhupen-likson-reached-guwahati-with-cycling","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u091a\u0932\u093e\u0908 600 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0938\u093e\u0907\u0915\u093f\u0932, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u092c\u0941\u0915 \u0911\u092b \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948 \u0928\u093e\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan
- फोटो : Social Media
{"_id":"5e468e318ebc3ee6090154d7","slug":"salman-khan-fan-bhupen-likson-reached-guwahati-with-cycling","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u091a\u0932\u093e\u0908 600 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0938\u093e\u0907\u0915\u093f\u0932, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u092c\u0941\u0915 \u0911\u092b \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948 \u0928\u093e\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
salman khan
- फोटो : voot
{"_id":"5e468e318ebc3ee6090154d7","slug":"salman-khan-fan-bhupen-likson-reached-guwahati-with-cycling","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u091a\u0932\u093e\u0908 600 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0938\u093e\u0907\u0915\u093f\u0932, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u092c\u0941\u0915 \u0911\u092b \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948 \u0928\u093e\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
सलमान खान
- फोटो : Social Media
{"_id":"5e468e318ebc3ee6090154d7","slug":"salman-khan-fan-bhupen-likson-reached-guwahati-with-cycling","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0916\u093e\u0928 \u0938\u0947 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u092b\u0948\u0928 \u0928\u0947 \u091a\u0932\u093e\u0908 600 \u0915\u093f\u092e\u0940 \u0938\u093e\u0907\u0915\u093f\u0932, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u092c\u0941\u0915 \u0911\u092b \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948 \u0928\u093e\u092e","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}
सलमान खान
- फोटो : Amar Ujala, Mumbai