शहर चुनें

अपना शहर चुनें

विज्ञापन
विज्ञापन
Home ›   Photo Gallery ›   Entertainment ›   Bollywood ›   salman khan fan bhupen likson reached guwahati with cycling

सलमान खान से मिलने के लिए फैन ने चलाई 600 किमी साइकिल, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 14 Feb 2020 05:40 PM IST
salman khan fan
1 of 5
salman khan fan - फोटो : social media
सलमान खान के फैंस की संख्या करोड़ों में है । हाल ही में सलमान खान का एक फैन 600 किलोमीटर साइकिल चलाकर उनसे मिलने गुवाहाटी पहुंचा है। दरअसल, इस साल फिल्म फेयर अवॉर्ड मुंबई में नहीं, बल्कि असम की राजधानी गुवाहाटी में होने जा रहे हैं । इसी के चलते यह फैन गुवाहाटी पहुंच गया । इस फैन की उम्र 52 साल है । 
अगली स्लाइड देखें
विज्ञापन
इस महाशिवरात्रि, घर बैठे कराएं ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक, मिलेगा भगवान शिव का आशीर्वाद
Buy Now!
विज्ञापन
salman khan
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP

Recommended

The Donkey King
Bollywood

पूरी दुनिया में चर्चित हो रही पाकिस्तानी फिल्म 'द डॉन्की किंग', इमरान खान से है ये कनेक्शन

14 फरवरी 2020

bigg boss
Television

'बिग बॉस' के बाद भी ये आठ कंटेस्टेंट जी रहे गुमनामी की जिंदगी, एक तो चला रहा खुद का ढाबा

14 फरवरी 2020

विज्ञापन
मैसकट रिलोडेड- देश की विविधता में एकता का जश्न
Invertis university

मैसकट रिलोडेड- देश की विविधता में एकता का जश्न
थलाइवी
Bollywood

जयललिता पर आधारित फिल्म और वेब सीरीज पर गिरी गाज, मद्रास हाईकोर्ट ने निर्माताओं को भेजा नोटिस

14 फरवरी 2020

amitabh bachchan
Bollywood

अमिताभ बच्चन ने अपने फैंस को दी खास सलाह, ट्वीट हो रहा वायरल

14 फरवरी 2020

सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस शिवरात्रि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
Astrology Services

सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस शिवरात्रि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
Malaika Arora
Bollywood

वैलेंटाइन डे पर मलाइका अरोड़ा ने पोस्ट किया वीडियो, दे रहीं खास सलाह

14 फरवरी 2020

वैलेंटाइन्स डे पर ये कपल्स मना रहे एनिवर्सरी
Bollywood

Valentines Day 2020: इन सेलिब्रिटीज के लिए खास है वैलेंटाइन डे, इसी दिन बंधे थे शादी के बंधन में

14 फरवरी 2020

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Related

शुभ मंगल ज्यादा सावधान
Bollywood

'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' की छवि को लेकर आयुष्मान हुए सतर्क, बोले- ये कोई गंभीर फिल्म नहीं

14 फरवरी 2020

Madhubala
Bollywood

मधुबाला के जन्मदिन पर करोड़ों चाहने वालों का टूटा दिल, इस वजह से नहीं हुआ बायोपिक का एलान

14 फरवरी 2020

मैसकट रिलोडेड- देश की विविधता में एकता का जश्न
Invertis university

मैसकट रिलोडेड- देश की विविधता में एकता का जश्न
विज्ञापन
Asim Riaz and Shehnaz
Television

Bigg Boss 13: फिनाले से पहले की रात को 'बिग बॉस' ने बनाया ऐतिहासिक, अब इन कंटेस्टेंट्स को किया भावुक

14 फरवरी 2020

Sidharth Shukla
Television

Bigg Boss 13 में अपना सफर देख सिद्धार्थ के निकल पड़े आंसू, अंदर आते ही शहनाज को लगाया गले

14 फरवरी 2020

सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस शिवरात्रि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
Astrology Services

सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस शिवरात्रि बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
Rashami Desai and Sidharth Shukla
Television

Bigg Boss 13: चार मौके जब रश्मि के साथ खुलेआम रोमांटिक हुए सिद्धार्थ शुक्ला, देखते रह गए थे घरवाले

14 फरवरी 2020

priyanka chopra
Bollywood

प्रियंका चोपड़ा 20 साल पहले बनी थीं विश्व सुंदरी, तस्वीर शेयर कर लिखी दिल जीत लेने वाली बात

14 फरवरी 2020

bollywood dialogue
Bollywood

पुलवामा हमला: इन कलाकारों के डायलॉग पाकिस्तान पर पड़ते हैं आज भी भारी

14 फरवरी 2020

asim riaz
Television

Bigg Boss 13: चार महीने में इस तरह आसिम बने इंटरनेशनल स्टार, सिद्धार्थ कभी नहीं दे पाएंगे टक्कर

14 फरवरी 2020

सैफ अली खान और करीना
Bollywood

चैट शो में सैफ अली खान का बड़ा खुलासा, इस अभिनेत्री की वजह से करीना को किया था डेट

14 फरवरी 2020

sidharth arjun
Television

अर्जुन कपूर को भी एटिट्यूड दिखा चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला, 'खतरों के खिलाड़ी 7' में हुई बहस का वीडियो वायरल

14 फरवरी 2020

नीरज काबी
Bollywood

बहुत दिनों तक नहीं दिखेगी डिजिटल पर वयस्क सामग्री, अभिनेता नीरज काबी ने अमर उजाला से की मन की बात

14 फरवरी 2020

Sidharth Shukla, Shehnaz and Rashami
Television

Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर ये क्या बोल गईं शहनाज, हैरान हो गईं रश्मि देसाई

14 फरवरी 2020

Shehnaz, Sidharth and Rashami Desai
Television

Bigg Boss 13: फिनाले से एक दिन पहले बड़ा ट्विस्ट, ये छह कंटेस्टेंट्स बने फाइनलिस्ट

14 फरवरी 2020

Mahira Sharma
Television

Bigg Boss 13: देर रात घर से बाहर हुईं माहिरा शर्मा, सभी घरवालों के सामने फूट फूटकर रोईं

14 फरवरी 2020

asim riaz
Television

Bigg Boss 13 में जर्नी वीडियो देखने मंच पर पहुंचे आसिम रियाज, दर्शकों ने कर दी ये डिमांड

14 फरवरी 2020

laal singh chaddha
Bollywood

आमिर ने करीना को वेलेंटाइन डे पर किया विश, 'लाल सिंह चड्ढा' से जुड़ा है कनेक्शन

14 फरवरी 2020

salman khan fan
salman khan fan - फोटो : social media
salman khan
salman khan - फोटो : Social Media
salman khan
salman khan - फोटो : voot
सलमान खान
सलमान खान - फोटो : Social Media
सलमान खान
सलमान खान - फोटो : Amar Ujala, Mumbai
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended Videos

खराब कानून- व्यवस्था के लिए भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने लगाई पुलिस अधिकारी फटकार,वीडियो हुआ वायरल

केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद गिरिराज सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह फोन पर बेगूसराय के एसपी को खूब फटकार लगा रहे हैं।

14 फरवरी 2020

बुलेटिन 4:57

पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि समेत बड़ी खबरें

14 फरवरी 2020

पुलवामा 1:36

पुलवामा हमला: इस शख्स ने 40 शहीदों के घरों की मिट्टी को माथे से लगाया, की 61 हजार किमी की यात्रा

14 फरवरी 2020

पुलवामा शहीद श्याम बाबू 5:03

पुलवामा हमला 2019 : सुनिए कानपुर के CRPF जवान शहीद श्यामबाबू के बगैर परिवार का कैसे कटा एक साल

14 फरवरी 2020

कोरोना वायरस 2:00

चीन में कोरोनावायरस का यही रहा हाल तो भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा बुरा असर

14 फरवरी 2020

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree
Election
  • Downloads

Follow Us

Today's e-Paper

News From Indian States

Lifestyle

Tools

Entertainment News

Sports News

Latest News

Trending News
E-Paper
Read the latest and breaking Hindi news on amarujala.com. Get live Hindi news about India and the World from politics, sports, bollywood, business, cities, lifestyle, astrology, spirituality, jobs and much more. Register with amarujala.com to get all the latest Hindi news updates as they happen.

Other Properties:

© 2019-20 Amar Ujala Limited