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विज्ञापन मंगलवार को प्रिंस विलियम मुंबई में आयोजित अर्थशॉट प्राइज अवॉर्ड्स में शामिल होने के लिए भारत आए। उनके साथ उनकी पत्नी भी थीं। विलियम ने बुधवार को मुंबई में धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस का दौरा किया। अब फिल्ममेकर करण जौहर ने उनके साथ हुई बातचीत के बारे में बताया है। जौहर ने बताया कि उनकी किस मुद्दे पर बातचीत हुई।

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प्रिंस विलियम से मुलाकात पर क्या बोले करण जौहर?

एएनआई से बातचीत में करण जौहर ने बताया 'यह वाकई बहुत शानदार अनुभव था। प्रिंस विलियम का धर्मा प्रोडक्शंस आना हमारे लिए बड़े सम्मान और सौभाग्य की बात है। वह बहुत ही विनम्र और दयालु हैं। उन्होंने भारतीय सिनेमा की संभावनाओं पर विस्तार से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे अलग-अलग भारतीय भाषाओं की फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। इतने मिलनसार व्यक्ति के साथ बातचीत करना बहुत अच्छा लगा।'

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किसने किया प्रिंस का स्वागत?

इस दौरे के दौरान, अभिनेता सैफ अली खान और करीना कपूर खान ने प्रिंस विलियम का स्वागत किया। जौहर ने इस जोड़े को प्रिंस से मिलवाया और सभी को आपस में हंसी-मजाक करते हुए देखा गया। प्रिंस विलियम के लिए कलाकारों ने एक खास म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी दी।



उस पुरानी यादों से भरे पल को याद करते हुए जौहर ने कहा, 'प्रिंस विलियम को 'कभी खुशी कभी गम' की क्लिप्स दिखाते समय मैं काफी भावुक हो गया था।'

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कौन था 'अर्थशॉट प्राइज अवार्ड्स' का होस्ट?

धर्मा प्रोडक्शंस के ऑफिस में प्रिंस विलियम का यह दौरा, मंगलवार को मुंबई में आयोजित 'अर्थशॉट प्राइज अवार्ड्स 2026' के भव्य कार्यक्रम के ठीक एक दिन बाद हुआ। इस समारोह में प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट दोनों शामिल हुए। कार्यक्रम को खुद करण जौहर ने होस्ट किया और इसमें इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें आलिया भट्ट, सोनम कपूर, ईशान खट्टर, किरण राव, गुनीत मोंगा और श्रेया घोषाल शामिल थीं।