1 of 5 रामायण - फोटो : अमर उजाला







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रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' रिलीज से पहले काफी चर्चा में थी। रिलीज के कई दिनों के बाद अब यह अपनी कमाई को लेकर चर्चा में है। 14 दिनों में इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। वहीं वर्ल्डवाइड यह फिल्म 1500 करोड़ रुपये कमाने के करीब पहुंच चुकी है। जानिए बुधवार को फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।

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2 of 5 रामायण - फोटो : साभार@imdb

14वें दिन कितनी हुई 'रामायण' की कमाई? ओपनिंग डे पर 64.85 करोड़ से खाता खोलकर पांचवें दिन इसने सबसे ज्यादा 107.50 करोड़ रुपये कमाए।

दूसरे मंगलवार को इसने बॉक्स ऑफिस पर 28.35 करोड़ रुपये कमाए।

आज इस फिल्म की कमाई काफी घटी है।

खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने 14.83 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

फिल्म का अब तक का कलेक्शन 835.78 करोड़ रुपये हो गया है।

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने 'आरआरआर' (782.20 करोड़ रुपये) की कमाई को पीछे छोड़ा है।

3 of 5 रामायण - फोटो : साभार@imdb

किस भाषा में हुई सबसे ज्यादा कमाई?

आज पूरे देश में 'रामायण' के शोज की संख्या घटाकर 16674 कर दी गई है। इसकी सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा से हो रही है। खबर लिखे जाने तक फिल्म ने हिंदी में 11.33 करोड़ रुपये कमाए। कन्नड़ में 1.34 करोड़ रुपये, तमिल में 1.17 करोड़ रुपये और तेलुगु में 99 लाख रुपये कमाए हैं।

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4 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब

'रामायण' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 'रामायण' भारत में जहां अच्छा कलेक्शन कर रही है, वहीं इसे ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

14 दिनों में इसने वर्ल्डवाइड 1,483.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है।

वर्ल्डवाइड इसने 'धुरंधर' (1350.83 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ा है।

अब इसकी निगाहें 'पुष्पा 2' (1800 करोड़ रुपये) पर हैं।

'रामायण' दुनियाभर की 10 सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों में शामिल हो चुकी है।

इस हफ्ते दुनियाभर में IMDb की सबसे पॉपुलर फिल्मों के चार्ट में ये तीसरे नंबर पर पहुंच गई है।

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5 of 5 रामायण - फोटो : यूट्यूब