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शादी को लेकर क्या बोलीं अनन्या?

18 नवंबर के एपिसोड में अनन्या नजर आईं। अनन्या पांडे ने माना कि वह कुछ रिश्तों में रही हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अगर कोई रिश्ता नहीं चल पाता है, तो आगे बढ़ जाने में कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें शादी का विचार पसंद है, मगर साथ ही वह अपनी आजादी को फिर से खोजते हुए खुद को प्राथमिकता देना पसंद करती हैं। विज्ञापन अनन्या पांडे हाल ही में 'कॉफी विद करण 9' में नजर आईं। यहां उन्होंने रिलेशनशिप और ब्रेकअप को लेकर बात की। उन्होंने इस पर भी खुलकर बात की कि क्यों वह फिलहाल सिंगल रहने का आनंद ले रही हैं। उन्होंने करण जौहर की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी कि वह बॉलीवुड की ब्रेकअप करने वाली लड़की हैं।

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क्या जल्दी ब्रेकअप करती हैं अनन्या?

बातचीत के दौरान करण ने कहा कि अनन्या ऐसी इंसान हैं जो शुक्रवार को ब्रेकअप कर सकती हैं और सोमवार तक पूरी तरह ठीक हो सकती हैं। इस टिप्पणी पर अनन्या ने बताया कि वह रिश्तों के खत्म होने को कैसे संभालती हैं। अनन्या ने कहा, 'दिलचस्प बात कही आपने। मैं यह नहीं कहूंगी कि आप गलत हैं। यह सच है कि मैं कुछ रिश्तों में रही हूं, मगर ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है।'



उन्होंने आगे कहा 'मुझे लगता है कि अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है, अगर लोग खुश नहीं हैं या अगर आप 100 प्रतिशत श्योर नहीं हैं, तो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है।'

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एक इंसान के साथ बिताना चाहती हैं जिंदगी

करण ने यह भी जिक्र किया कि अनन्या की आदत है कि वह हर रिश्ते में मंडप तक या उनके शब्दों में कहें तो शादी के रास्ते तक पहुंच जाती हैं। इस पर अनन्या ने बताया कि अपने पिछले अनुभवों के बावजूद, वह अभी भी शादी में पूरा यकीन रखती हैं। उन्होंने कहा, 'क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जन्म शादी करने के लिए ही हुआ है। मुझे शादी का विचार बहुत पसंद है। मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी एक इंसान के साथ बिताने को लेकर उत्साहित हूं।'



सिंगल रहने का मजा ले रहीं अनन्या

जब उनसे उनकी लव लाइफ के बारे में पूछा गया, तो अनन्या ने बताया, 'मैं कोई प्लानिंग नहीं कर रही, न ही ज्यादा सोच रही हूं। सच कहूं तो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगी, लेकिन मैं सिंगल रहने का वाकई मजा ले रही हूं। देर आए दुरुस्त आए, पर मैं सच में इसका आनंद ले रही हूं।'

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