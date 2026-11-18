अमिताभ बच्चन: बिग बी ने बताया 'बच गए' ट्वीट का मतलब, फैंस ने अभिनेता को मिली धमकी को लेकर लगाई थीं अटकलें
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 18 Nov 2026 06:06 PM IST
सार
- दिग्गज अभिनेता ने तीन दिन पहले एक ट्वीट किया था।
- अब बिग बी ने उस ट्वीट का मतलब बताया है और इसे 'केबीसी 18' से जोड़ा है।
- इस पोस्ट पर फैंस कमेंट कर रहे हैं। कईयों ने नाराजगी जताई है।
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विस्तार
दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन इन दिनों 'केबीसी 18' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपनी रहस्यमयी पोस्ट 'बच गए' का खुलासा किया है। अभिनेता की इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर उनकी सुरक्षा को लेकर कई अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं। अब अभिनेता ने एक्स पर अपनी पिछली पोस्ट को लेकर बनी उत्सुकता को खत्म किया है।
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क्या था अमिताभ की पिछली पोस्ट का मतलब?
अमिताभ बच्चन ने आज एक्स पर पिछले ट्वीट के बारे में बताया। अभिनेता ने बताया कि KBC की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक घटना हो गई थी। शूटिंग के दौरान उनकी पैंट की बेल्ट टूट गई, जिसके बाद उन्हें पैंट को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए जल्दी से एक नाड़ा बांधना पड़ा। इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, 'केबीसी के शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाड़ा बांध लिया- 'बच गए'।'
अमिताभ बच्चन ने आज एक्स पर पिछले ट्वीट के बारे में बताया। अभिनेता ने बताया कि KBC की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक घटना हो गई थी। शूटिंग के दौरान उनकी पैंट की बेल्ट टूट गई, जिसके बाद उन्हें पैंट को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए जल्दी से एक नाड़ा बांधना पड़ा। इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, 'केबीसी के शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाड़ा बांध लिया- 'बच गए'।'
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क्यों चिंता में आए थे फैंस?
- अमिताभ बच्चन की ये सफाई तब आई है, जब उनकी 'बच गए' पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा था।
- अभिनेता ने बिना कोई संदर्भ दिए यह बात लिखी थी, जिससे फैंस सोचने लगे कि आखिर वे किस बारे में बात कर रहे हैं।
- हाल के हफ्तों में उनकी सुरक्षा को लेकर आई खबरों के चलते, यूजर्स ने उस पोस्ट को उनको मिल रही कथित धमकियों से जोड़ दिया।
- हालांकि उनके ताजा ट्वीट से साफ हो गया है कि यह बात असल में उनके टीवी शो की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से जुड़ी थी।
अमिताभ को मिली धमकी
बिग बी की पिछली पोस्ट ऐसे समय में आई थी, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर उन्हें निशाना बनाने की कथित साजिश की खबरें सामने आई थीं। पिछले एक महीने में अधिकारियों को कई ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इनमें अमिताभ बच्चन के घर का भी जिक्र था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन जगहों की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
बिग बी की पिछली पोस्ट ऐसे समय में आई थी, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर उन्हें निशाना बनाने की कथित साजिश की खबरें सामने आई थीं। पिछले एक महीने में अधिकारियों को कई ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इनमें अमिताभ बच्चन के घर का भी जिक्र था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन जगहों की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
T 5850 - KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया - 'बच गए '— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026
बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे थे बिग बी
इन धमकियों के बाद, अमिताभ के जुहू स्थित घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 1 नवंबर को जब अभिनेता ने 'जलसा' के बाहर मौजूद फैंस का अभिवादन किया, तो वे बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे थे। इस बात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
इन धमकियों के बाद, अमिताभ के जुहू स्थित घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 1 नवंबर को जब अभिनेता ने 'जलसा' के बाहर मौजूद फैंस का अभिवादन किया, तो वे बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे थे। इस बात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
यूजर्स ने किए कमेंट
अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा 'पैंट में नाड़ा होता है ये पहली बार सुन रहा हूं।' एक और यूजर ने लिखा 'ये सब क्या है अमित जी? शोभा देता है?' एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा 'बच्चन साहब खुद का और पैंट का ख्याल रखिए।'
अमिताभ बच्चन की पोस्ट पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा 'पैंट में नाड़ा होता है ये पहली बार सुन रहा हूं।' एक और यूजर ने लिखा 'ये सब क्या है अमित जी? शोभा देता है?' एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा 'बच्चन साहब खुद का और पैंट का ख्याल रखिए।'
T 5847 - बच गए— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 14, 2026