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दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन इन दिनों 'केबीसी 18' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने अपनी रहस्यमयी पोस्ट 'बच गए' का खुलासा किया है। अभिनेता की इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर उनकी सुरक्षा को लेकर कई अटकलें लगनी शुरू हो गई थीं। अब अभिनेता ने एक्स पर अपनी पिछली पोस्ट को लेकर बनी उत्सुकता को खत्म किया है।

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क्या था अमिताभ की पिछली पोस्ट का मतलब?

अमिताभ बच्चन ने आज एक्स पर पिछले ट्वीट के बारे में बताया। अभिनेता ने बताया कि KBC की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक घटना हो गई थी। शूटिंग के दौरान उनकी पैंट की बेल्ट टूट गई, जिसके बाद उन्हें पैंट को अपनी जगह पर टिकाए रखने के लिए जल्दी से एक नाड़ा बांधना पड़ा। इस घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा, 'केबीसी के शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाड़ा बांध लिया- 'बच गए'।'

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क्यों चिंता में आए थे फैंस? अमिताभ बच्चन की ये सफाई तब आई है, जब उनकी 'बच गए' पोस्ट ने फैंस का ध्यान खींचा था।

अभिनेता ने बिना कोई संदर्भ दिए यह बात लिखी थी, जिससे फैंस सोचने लगे कि आखिर वे किस बारे में बात कर रहे हैं।

हाल के हफ्तों में उनकी सुरक्षा को लेकर आई खबरों के चलते, यूजर्स ने उस पोस्ट को उनको मिल रही कथित धमकियों से जोड़ दिया।

हालांकि उनके ताजा ट्वीट से साफ हो गया है कि यह बात असल में उनके टीवी शो की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना से जुड़ी थी।

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अमिताभ को मिली धमकी

बिग बी की पिछली पोस्ट ऐसे समय में आई थी, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर उन्हें निशाना बनाने की कथित साजिश की खबरें सामने आई थीं। पिछले एक महीने में अधिकारियों को कई ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इनमें अमिताभ बच्चन के घर का भी जिक्र था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन जगहों की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

T 5850 - KBC शूट पे pant की belt टूट गई, जल्दी से नाड़ा बाँध लिया - 'बच गए ' — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 18, 2026 बिग बी की पिछली पोस्ट ऐसे समय में आई थी, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर उन्हें निशाना बनाने की कथित साजिश की खबरें सामने आई थीं। पिछले एक महीने में अधिकारियों को कई ऐसे ईमेल मिले थे, जिनमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इनमें अमिताभ बच्चन के घर का भी जिक्र था। सुरक्षा एजेंसियों ने इन जगहों की तलाशी ली, लेकिन वहां कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे थे बिग बी

इन धमकियों के बाद, अमिताभ के जुहू स्थित घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। 1 नवंबर को जब अभिनेता ने 'जलसा' के बाहर मौजूद फैंस का अभिवादन किया, तो वे बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे थे। इस बात ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।