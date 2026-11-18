इवेंट से मीरा की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फैंस उनकी कमर पर बने स्ट्रेच मार्क की चर्चा कर रहे हैं। फैंस मीरा की इस बात को लेकर तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अपने मार्क्स को छुपाने की कोशिश नहीं की।वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा 'जिस तरह से उन्होंने स्ट्रेच मार्क दिखाया वह मुझे अच्छा लगा।' एक और यूजर ने लिखा 'स्ट्रेच मार्क्स दिखाना अपने आप से प्यार करने का एक तरीका है।' एक और यूजर ने लिखा 'वह जिस तरह से मां की खूबसूरती दिखा रही हैं, मुझे वह बहुत अच्छा लगा।'