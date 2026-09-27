वायरल वीडियो: आलिया-विक्की के साथ आउटिंग पर निकले रणबीर कपूर, पैपराजी पर खोया आपा; कहा- बहुत बोल रहा है तू

1 of 6 रणबीर कपूर, आलिया भट्ट - फोटो : अमर उजाला







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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रणबीर कपूर अपकमिंग फिल्म 'रामायण' और 'लव एंड वॉर' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में वह 'रामायण' के इवेंट के बाद अपनी पत्नी आलिया भट्ट, विक्की कौशल और संजय लीला भंसाली के साथ बाहर निकले। सभी लोग एक जगह पर रुके और पैपराजी के लिए पोज दिए। मगर फोटो सेशन के आखिर में माहौल तब बदल गया, जब एक फोटोग्राफर रणबीर कपूर पर चिल्लाने लगा।

2 of 6 लव एंड वॉर - फोटो : सोशल मीडिया

वायरल क्लिप में क्या है?

सोशल मीडिया पर वायरल एक क्लिप में रणबीर, आलिया, विक्की और संजय को रेस्टोरेंट के बाहर एक साथ पोज देते हुए देखा जा सकता है। एक समय पर, फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली फ्रेम से बाहर जाते दिखे। शायद इसलिए ताकि रणबीर, आलिया और विक्की एक साथ पोज दे सकें।

3 of 6 रणबीर कपूर - फोटो : इंस्टाग्राम@ranbirkapooronline

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4 of 6 बिग बॉस 20 सलमान खान - फोटो : एक्स

पैपराजी पर भड़के थे सलमान खान

इससे पहले शो 'बिग बॉस 20' में सलमान खान पैपराजी पर भड़के थे। उन्होंने कहा था 'कुछ फोटोग्राफर अभिनेत्रियों की पीठ, पैरों या पीछे से आपत्तिजनक एंगल से तस्वीरें लेते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं।' उन्होंने अभिनेत्रियों से अपील की थी कि अगर कोई सीमा पार करे तो घूमकर थप्पड़/चांटा मारना चाहिए।

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5 of 6 लव एंड वॉर - फोटो : इंस्टाग्राम