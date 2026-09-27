बिग बॉस 20: 'हुंकार' की टीम करेगी शिरकत; घरवालों को अनोखा टास्क देंगे सलमान; वीकएंड का वार में क्या होगा खास?

सलमान खान ने क्या टास्क दिया?

सलमान खान ने वीकएंड का वार में घरवालों को अनोखा टास्क दिया। सलमान घरवालों को कहते हैं, 'एक-एक करके आइए। फोटो उठाइए'। इसके बाद जयदीप अहलावत कहते हैं, 'आप बताइए कि आपकी टेढ़ी नजर किस पर है। किसका खराब टाइम शुरू होने वाला है'। इसके बाद सभी घरवाले एक-एक करके अपने हिसाब से उस शख्स का नाम लेते हैं, जो उनके मुताबिक सबसे खराब परफॉर्म कर रहा है और बेघर हो सकता है। सदस्य जिस प्रतिभागी का नाम लेते हैं, उसकी तस्वीर उठाकर आग में जलाते हैं। बता दें कि यह शो हर दिन रात नौ बजे जियो हॉटस्टार पर और रात साढ़े दस बजे कलर्स पर प्रसारित होता है।

