बॉक्स ऑफिस: क्या 'द वन' और नानी की फिल्म को मिला वीकएंड का फायदा? 300 करोड़ क्लब की ओर बढ़ी 'हनुमान अंश'

1 of 6 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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बॉक्स ऑफिस पर नई रिलीज हुई फिल्म 'द वन' के कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला है। नानी की फिल्म 'द पैराडाइज' में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' के कलेक्शन में एक बार फिर उछाल आया है। जहां वीकएंड पर 'हनुमान अंश' की कमाई में एक बार फिर इजाफा हुआ है, वहीं यह 300 करोड़ क्लब की ओर कदम बढ़ा रही है।

2 of 6 'द वन- फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला

'द वन' का कलेक्शन

सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी से सजी फिल्म 'द वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर को रिलीज हुई। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय को पसंद किया है। बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर इसने 8 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

दूसरे दिन इसे वीकएंड का फायदा मिला और इसने 11 करोड़ का कलेक्शन किया है।

इस तरह से इस फिल्म ने कुल 19 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का बजट 80 से 100 करोड़ रुपये के करीब है। इस हिसाब से इसका प्रदर्शन औसत है। सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी से सजी फिल्म 'द वन-फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' 25 सितंबर को रिलीज हुई। दीपक कुमार मिश्रा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में दर्शकों ने कलाकारों के अभिनय को पसंद किया है।

3 of 6 द पैराडाइज - फोटो : X

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4 of 6 एवेंजर्स एंडगेम एनकोर - फोटो : सोशल मीडिया

एवेंजर्स-एंडगेम इनकोर

मार्वल की सुपरहिट फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' ने एक बार फिर सिनेमाघरों में वापसी कर ली है। 2019 में रिलीज हुई इस फिल्म को सात साल बाद मार्वल इसे 'एवेंजर्स: एंडगेम एनकोर' के नाम से दोबारा रिलीज किया गया है। यह फिल्म भारत में 25 सितंबर को सिनेमाघरों में लगी। ओपनिंग डे पर इसने 7.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया। दूसरे दिन इसने 7.65 करोड़ रुपये कमाए। इसका कुल कलेक्शन 14.90 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 6 फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में अली फजल और जितेंद्र कुमार - फोटो : इंस्टाग्राम@jitendrak1