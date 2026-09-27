द वन: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के प्रदर्शन से खुश करण जौहर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया से कर दी ये मांग

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर फिल्म के बारे में लिखा, 'द वन ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। शनिवार को डबल डिजिट का आंकड़ा छुआ है। मास मार्केट व छोटे शहरों में जबरदस्त बिजनेस किया है। शनिवार को ग्रोथ: 40.52 प्रतिशत रही। यह कई मायनों में खास है। कई मास एंटरटेनर फिल्में, जैसे धुरंधर 2, बॉर्डर 2, भूत बंगला 2, धमाल 4, आवारापन 2 और मिर्जापुर द मूवी ने 2026 में टियर 2 और टियर 3 सेंटर्स में नॉन-नेशनल चेन और सिंगल स्क्रीन पर बहुत अच्छा काम किया है। 'द वन' इस लिस्ट में लेटेस्ट एंट्री है, जिसने 'हाउसफुल' बोर्ड लगाने पर मजबूर किया है।'