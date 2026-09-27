{"_id":"6ab9265d70c0162cde024fd2","slug":"kashmera-shah-defends-ssunita-ahuja-ask-rani-swarnakars-how-she-know-personal-things-2026-09-27","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सुनीता आहूजा: कश्मीरा शाह ने किया गोविंदा की पत्नी का बचाव, रानी स्वर्णकार से पूछा ये सवाल; जानें पूरा मामला","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन अभिनेत्री रानी स्वर्णकार ने एक विवादित सोशल मीडिया पोस्ट में सुनीता आहूजा पर आरोप लगाए हैं। इस मामले पर अभिनेत्री कश्मीरा शाह ने सुनीता का बचाव किया है। यह बयान गोविंदा और उनकी 'रूपा' की को-स्टार रानी को लेकर चल रही अटकलों के बीच आया है।

कश्मीरा ने किया सुनीता का बचाव

इंस्टाग्राम पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए कश्मीरा ने कहा कि अपने परिवार की रक्षा करने वाली महिलाओं को अक्सर बुरे नामों से बुलाया जाता है। मगर यह पहली बार है जब उन पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने लिखा, 'हमें अक्सर बदतमीज, घमंडी, हावी होने वाली, फोकस्ड और मतलबी कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। मगर यह पहली बार है जब हमें 'कातिल' कहा जा रहा है। तो अगर हर मां, पत्नी, बहन, मौसी/बुआ को उस एक आदमी की रक्षा करने के लिए कातिल कहा जाता है, जिसे वे प्यार करती हैं- चाहे वह पिता हो, पति हो, भाई हो, तो ठीक है।' उन्होंने सीधे सुनीता को टैग करते हुए अपना समर्थन जताया।

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कश्मीरा ने उठाया सवाल

अपनी पोस्ट में कश्मीरा ने यह भी सवाल उठाया कि कोई साथी कलाकार किसी अभिनेता के घर की निजी बातें कैसे जान सकता है। उन्होंने लिखा, 'मेरे करियर की शुरुआत से लेकर अब तक, 30 साल और कुल 50 फिल्मों में, मेरे किसी भी को-स्टार को मेरी निजी जिंदगी या भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने सब कुछ सिर्फ उस व्यक्ति को बताया, जिससे मैंने शादी की- कृष्णा अभिषेक। मैंने काम की जगह पर कभी ऐसे रिश्ते के बारे में नहीं सुना, जहां कोई सहकर्मी इतनी निजी बातें जानता हो।' वायरल वीडियो: आलिया-विक्की के साथ आउटिंग पर निकले रणबीर कपूर, पैपराजी पर खोया आपा; कहा- बहुत बोल रहा है तू अपनी पोस्ट में कश्मीरा ने यह भी सवाल उठाया कि कोई साथी कलाकार किसी अभिनेता के घर की निजी बातें कैसे जान सकता है। उन्होंने लिखा, 'मेरे करियर की शुरुआत से लेकर अब तक, 30 साल और कुल 50 फिल्मों में, मेरे किसी भी को-स्टार को मेरी निजी जिंदगी या भावनाओं के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने सब कुछ सिर्फ उस व्यक्ति को बताया, जिससे मैंने शादी की- कृष्णा अभिषेक। मैंने काम की जगह पर कभी ऐसे रिश्ते के बारे में नहीं सुना, जहां कोई सहकर्मी इतनी निजी बातें जानता हो।'

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रानी स्वर्णकार ने क्या लिखा?

कश्मीरा का यह जवाब रानी स्वर्णकार के उस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद आया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक महिला अपने ही पति को मानसिक रूप से परेशान करने और उसे मौत के कगार पर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। बिना सुनीता का नाम लिए रानी ने लिखा, 'जो महिला वर्षों से अपने ही पति को मारने की कोशिश कर रही हो, उसकी बददुआओं का किसी पर कोई असर नहीं होता, जो घर पहले से ही टूटा हुआ हो, उसे कोई और नहीं तोड़ सकता।'