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राहुल रॉय को आया ब्रेन स्ट्रोक और वाजिद खान की पत्नी का सनसनीखेज आरोप, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Mon, 30 Nov 2020 12:25 AM IST
राहुल रॉय, पत्नी के साथ वाजिद खान
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राहुल रॉय, पत्नी के साथ वाजिद खान - फोटो : Twitter
Rahul Roy Suffers Brain Stroke: सुपरहिट म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'आशिकी' से मशहूर हुए अभिनेता राहुल रॉय (Rahul Roy) को ब्रेन स्ट्रोक आया है। उन्हें मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब यह हादसा हुआ राहुल श्रीनगर में 'कारगिल' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 


  

Rahul Roy: राहुल रॉय को शूटिंग के दौरान आया ब्रेन स्ट्रोक, आईसीयू में कराया गया भर्ती
 
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