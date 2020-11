{"_id":"5fc31e3021dd1358d648387f","slug":"late-muscision-wajid-khan-wife-kamalrukh-khan-on-life-in-an-inter-caste-marriage-scare-tactics-to-make-me-convert-included-taking-me-to-court-seeking-divorce","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0932\u0935 \u091c\u093f\u0939\u093e\u0926 \u092a\u0930 \u092c\u0939\u0938 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0926\u093f\u0935\u0902\u0917\u0924 \u0938\u0902\u0917\u0940\u0924\u0915\u093e\u0930 \u0935\u093e\u091c\u093f\u0926 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u092a\u0924\u094d\u0928\u0940 \u0915\u093e \u0938\u0928\u0938\u0928\u0940\u0916\u0947\u091c \u0916\u0941\u0932\u093e\u0938\u093e- '\u0927\u0930\u094d\u092e \u092a\u0930\u093f\u0935\u0930\u094d\u0924\u0928 \u0915\u094b \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u092e\u091c\u092c\u0942\u0930'","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 29 Nov 2020 09:46 AM IST

Late Wajid Khan wife on life in an inter caste marriage: साल 2020 हिंदी सिनेमा के लिए काल साबित हुआ। इस साल कई दिग्गज कलाकारों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनमें से एक दिग्गज गायक और संगीतकार वाजिद खान भी हैं। वाजिद खान का इस साल जून में इंतकाल हो गया था। अचानक हुए उनके इंतकाल ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अब वाजिद खान की पत्नी कमालरुख खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सभी को हैरान कर दिया है।