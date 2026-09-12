मारबत उत्सव: नागपुर में आयोजित महोत्सव में जैकी श्रॉफ हुए शामिल; कहा- 'दुनिया को इसके बारे में पता होना चाहिए'

जैकी श्रॉफ बोले- 'पूरी दुनिया को इसे देखना चाहिए'

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अभिनेता जैकी श्रॉफ ने नागपुर में हुए मारबत महोत्सव में शामिल होते हुए कहा, 'यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पूरी दुनिया को इस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। दुनिया में हर किसी को ऐसा प्रोग्राम देखना चाहिए। सिर्फ यहीं नहीं। हर किसी को इसे देखना चाहिए'।



मारबत महोत्सव 145 साल पुरानी अनोखी परंपरा है। नागपुर का मारबत उत्सव एक अनूठी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपरा है, जो हर साल पोला त्योहार के दूसरे दिन नागपुर में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। मारबत उत्सव हर साल भाद्रपद महीने में मनाया जाता है।



#WATCH Nagpur, Maharashtra: Actor Jackie Shroff said, "This is a very good program; the entire world should know about this program. Everyone in the whole world should watch such a program, not just here—everyone should see it." (11.09) https://t.co/Zwbwv1qgRv pic.twitter.com/KjVvbmQovW — ANI (@ANI) September 12, 2026