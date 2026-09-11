{"_id":"6aa410c34045ca34280ab05b","slug":"kantara-mahavatar-narsimha-hanuman-ansh-these-mythological-movies-superhit-on-box-office-with-low-budget-2026-09-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बॉक्स ऑफिस सुपरहिट: 'कांतारा' से 'हनुमान अंश' तक, कम बजट की फिल्मों ने करोड़ों कमाए; क्या दिखी भक्ति की शक्ति?","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

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आइए ऐसी ही कुछ फिल्मों पर नजर डालते हैं, जो कम बजट में बनी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बड़ा असर दिखाया। 'हनुमान अंश' आस्था पर बनी ऐसी पहली फिल्म नहीं है जो कम बजट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर छा गई। इससे पहले कई फिल्में यह कमाल दिखा चुकी हैं। इन फिल्मों ने साबित किया है कि भारतीय आध्यात्मिकता और लोककथाओं से जुड़ी कहानियां अब सिर्फ दर्शकों की भावनाएं नहीं छू रहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी करोड़ों की बारिश कर रही हैं।

कांतारा (2022)

ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म लोक आस्था, कर्नाटक की संस्कृति और इंसान-प्रकृति के रिश्ते को केंद्र में रखती है। फिल्म ने स्थानीय परंपराओं और आध्यात्मिकता को बड़े सिनेमाई अनुभव में बदलकर दिखाया कि क्षेत्रीय जड़ें भी पैन-इंडिया अपील बना सकती हैं।

सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सैकनिल्क के अनुसार, वर्ल्डवाइड 407 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

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हनु-मान (2024)

प्रशांत वर्मा की यह सुपरहीरो फिल्म भारतीय पौराणिक संदर्भों को मॉडर्न सुपरहीरो कहानी के साथ जोड़ती है। हनुमान जी की शक्ति और भक्ति को आधार बनाकर फिल्म ने दिखाया कि देसी माइथोलॉजी को नए अंदाज में पेश करने पर दर्शकों का जबरदस्त जुड़ाव मिल सकता है। फिल्म के कलेक्शन की बात करें, तो मात्र 40 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने सैकनिल्क के मुताबिक, 295.29 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

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महावतार नरसिम्हा (2024)

भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की पौराणिक कथा पर आधारित इस फिल्म ने भारतीय धार्मिक कथाओं को एनिमेशन के जरिए बड़े पर्दे तक पहुंचाया था। इसका आकर्षण खास तौर पर इस बात में है कि यह प्राचीन कथा को आधुनिक विजुअल ट्रीटमेंट के साथ पेश करती है। 40 करोड़ के बजट में बनी इस मूवी ने भी सैकनिल्क के अनुसार, दुनियाभर में 326.82 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

हनुमान अंश (2026)

7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। सिर्फ 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 37 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 173.63 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। वहीं देशभर में इसक ग्रॉस कलेक्शन 205.15 करोड़ रुपये हो चुका है। अब 11 सितंबर को यह वर्ल्डवाइड भी रिलीज हो चुकी है। फिल्म में नीम करौली बाबा के जीवन की कहानी और चमत्कार को दिखाया गया है।



ग्राफिक्स के जरिए समझिए इन फिल्मों का बजट और कलेक्शन

7 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। सिर्फके बजट में बनी इस फिल्म ने 37 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस परका बिजनेस कर लिया है। वहीं देशभर में इसक ग्रॉस कलेक्शन 205.15 करोड़ रुपये हो चुका है। अब 11 सितंबर को यह वर्ल्डवाइड भी रिलीज हो चुकी है। फिल्म में नीम करौली बाबा के जीवन की कहानी और चमत्कार को दिखाया गया है।