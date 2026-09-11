अनीत पड्डा: 'हुंकार' की रिलीज से पहले अभिनेत्री ने शेयर की नई तस्वीरें, नए लुक पर यूजर्स ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

1 of 5 अनीत पड्डा - फोटो : इंस्टाग्राम@aneetpadda_







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अभिनेत्री अनीत पड्डा अपनी अपकमिंग सीरीज 'हुंकार' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी हुआ है। वह इसके प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस बीच अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में अभिनेत्री काफी खूबसूरत लग रही हैं।

2 of 5 अनीत पड्डा - फोटो : इंस्टाग्राम@aneetpadda_

3 of 5 अनीत पड्डा - फोटो : इंस्टाग्राम@aneetpadda_

यूजर्स को पसंद आई अनीत पड्डा की तस्वीर अनीत पड्डा ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में गुलाब के फूल वाला इमोजी बनाया है।

अभिनेत्री की तस्वीरों पर कई यूजर्स ने कमेंट किए हैं।

एक यूजर ने उनके आउटफिट की तारीफ की है।

एक और यूजर ने कमेंट में लिखा 'हे भगवान बहुत खूबसूरत।'

एक और यूजर ने उन्हें बार्बी डॉल कहा है।

एक और यूजर ने लिखा 'मेरी गुड़िया। क्या मैं तुम्हें अपने जेब में रख सकता हूं?'

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4 of 5 अनीत पड्डा - फोटो : सोशल मीडिया

अनीत पड्डा का वर्कफ्रंट

आपको बता दें कि अनीत पड्डा 'सलाम वेंकी' में नजर आईं थीं। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान 'सैयारा' से मिली थी। इसमें उनके साथ अहान पांडे थे। जल्द ही वह फिल्म 'शक्ति शालिनी' का हिस्सा होंगी।

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