बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: पहले ही दिन 'हनुमान अंश' ने उड़ाए 'हैवान' के होश; कितनी मजबूत 'मिर्जापुर' की गद्दी? जानिए

'मिर्जापुर द मूवी' बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

फिल्म 'मिर्जापुर' भी सिनेमाघरों में मजबूती से टिकी हुई है। यह फिल्म 04 सितंबर को सिनेमाघरों में लगी थी। इसका कलेक्शन 150 करोड़ रुपये पार हो चुका है। इस फिल्म ने सातवें दिन 10.55 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं, कल शुक्रवार को आठवें दिन कलेक्शन नौ करोड़ रुपये रहा। 'हैवान' की रिलीज के बाद इसकी कमाई में मामूली अंतर दिखा है। 'मिर्जापुर द मूवी' का टोटल नेट कलेक्शन 157.46 करोड़ रुपये हो चुका है।