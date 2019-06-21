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परिणीति ने किया खुलासा, 'जूता चुराई' रस्म में निक जीजू ने दी थी हीरे की अंगूठी और लाखों रुपए कैश

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 21 Jun 2019 08:58 AM IST
Parineeti Chopra
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Parineeti Chopra - फोटो : social media
प्रियंका चोपड़ा ने निक जोनस से पिछले साल शादी की थी। ये शादी जोधपुर के उमेद भवन से हुई थी । इस रॉयल शादी की आज भी चर्चा होती है। हाल ही में परिणीति चोपड़ा ने खुलासा किया है कि उन्हें निक जीजू ने जूता चुराई में क्या कुछ दिया था। परिणीति ने बताया कि निक ने उन्हें बहुत सारे पैसे और हीरे की अंगूठी दी थी। 
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Parineeti Chopra - फोटो : social media
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parineeti chopra
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parineeti chopra
parineeti chopra
parineeti chopra
parineeti chopra
parineeti chopra
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