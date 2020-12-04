किसान आंदोलन पर भिड़े कंगना-दिलजीत और पठान में डिंपल कपाड़िया की एंट्री, पांच खबरें

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कंगना, दिलजीत और डिंपल कपाड़िया
- फोटो : PTI
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कंगना रणौत , जावेद अख्तर
- फोटो : Twitter- @Teamkangana, PTI
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लिलिपुट फारूखी, शाहरुख खान
- फोटो : फाइल फोटो
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मनोज बाजपेयी, नीरज पांडे
- फोटो : Instagram
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शाहरुख खान और डिंपल कपाड़िया
- फोटो : फाइल