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किसान आंदोलन पर भिड़े कंगना-दिलजीत और पठान में डिंपल कपाड़िया की एंट्री, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 04 Dec 2020 01:03 AM IST
कंगना, दिलजीत और डिंपल कपाड़िया
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कंगना, दिलजीत और डिंपल कपाड़िया - फोटो : PTI
किसान आंदोलन (Farmers Protest) को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रणौत (Kangana Ranaut) और पंजाबी एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के बीच सोशल मीडिया पर युद्ध शुरू हो गया है। जिसमें कंगना ने दिलजीत पर तंज कसते हुए करण जौहर का नाम भी घसीट लिया है। कंगना रणौत का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

किसान आंदोलन को लेकर आपस में भिड़े कंगना और दिलजीत, सोशल मीडिया पर पार हुईं सारी हदें

 
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शाहरुख खान और डिंपल कपाड़िया - फोटो : फाइल
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