कुब्रा सैत: 'इस नतीजे पर कौन...', गोविंदा-कोमल रानी के डेटिंग रूमर्स पर एक्ट्रेस का बयान, सुनीता पर कही ये बात

हाल ही में कोमल रानी और गोविंदा को लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए देखा गया था। इसके बाद सुनीता ने भी एक वीडियो शेयर कर ये आरोप लगाया था कि उनके जीवन में कुछ राक्षस हैं, जिन्हें खत्म करने के लिए उन्होंने देवी से प्रार्थना की है। अब इस मामले पर कुब्रा सैत ने एक वीडियो शेयर कर गोविंदा का समर्थन किया है।

कुब्रा ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, 'आपने फैन होना कब छोड़ दिया और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कब बन गए?' उन्होंने कहा कि वह गोविंदा को बचपन से देखती आई हैं। उनके मुताबिक, गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार, आइकन और लीजेंड में से एक रहे हैं।कुब्रा ने कहा, 'लेकिन आज 2026 में अगर कोई लड़की उनके पास है, अगर वह उनके आसपास है, अगर वह उनके साथ हवा में सांस ले रही है, तो वह ‘मिस्ट्री वुमन’ और ‘अलगेड गर्लफ्रेंड’ बन जाती है। आप मुझे बताइए, इस नतीजे पर कौन पहुंचा?'

कब गॉसिप ने गॉसिप होना बंद कर दिया?

उन्होंने आगे कहा कि वह गोविंदा को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात सुनीता आहूजा से हुई है। कुब्रा ने सुनीता को 'फनी', 'बेबाक', 'आउटरेजियस' और 'इन्क्रेडिबल' बताया।



हालांकि, उन्हें इस बात से परेशानी है कि सुनीता और ऐसी अफवाहों से जोड़ी जाने वाली हर महिला से बार-बार इन बातों पर सफाई देने की उम्मीद की जाती है, जबकि इन अफवाहों को उन्होंने शुरू ही नहीं किया।



कुब्रा ने सवाल किया, 'आखिर कब गॉसिप ने गॉसिप होना बंद कर दिया और जजमेंट बन गया?' उन्होंने कहा कि वह खुद एक पब्लिक फिगर हैं और उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी लोगों की नजरों में रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया जाए।



उन्होंने कहा, 'मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मेरा काम है। फिर आप मेरी निजी जिंदगी को लेकर उसे सार्वजनिक तमाशा क्यों बना रहे हैं? आपसे किसने कहा?'