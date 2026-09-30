कुब्रा सैत: 'इस नतीजे पर कौन...', गोविंदा-कोमल रानी के डेटिंग रूमर्स पर एक्ट्रेस का बयान, सुनीता पर कही ये बात
Govinda-Komal Rani Dating Rumors: एक्टर गोविंदा और उनकी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के बीच बीते कुछ दिनों से डेटिंग के रूमर्स चल रहे हैं। अब इस मामले पर कुब्रा सैत ने बयान दिया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
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इस नतीजे पर कौन पहुंचा?
कुब्रा ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा, 'आपने फैन होना कब छोड़ दिया और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कब बन गए?' उन्होंने कहा कि वह गोविंदा को बचपन से देखती आई हैं। उनके मुताबिक, गोविंदा 90 के दशक के सबसे बड़े सुपरस्टार, आइकन और लीजेंड में से एक रहे हैं।
कुब्रा ने कहा, 'लेकिन आज 2026 में अगर कोई लड़की उनके पास है, अगर वह उनके आसपास है, अगर वह उनके साथ हवा में सांस ले रही है, तो वह ‘मिस्ट्री वुमन’ और ‘अलगेड गर्लफ्रेंड’ बन जाती है। आप मुझे बताइए, इस नतीजे पर कौन पहुंचा?'
उन्होंने आगे कहा कि वह गोविंदा को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानती हैं, लेकिन उनकी मुलाकात सुनीता आहूजा से हुई है। कुब्रा ने सुनीता को 'फनी', 'बेबाक', 'आउटरेजियस' और 'इन्क्रेडिबल' बताया।
हालांकि, उन्हें इस बात से परेशानी है कि सुनीता और ऐसी अफवाहों से जोड़ी जाने वाली हर महिला से बार-बार इन बातों पर सफाई देने की उम्मीद की जाती है, जबकि इन अफवाहों को उन्होंने शुरू ही नहीं किया।
कुब्रा ने सवाल किया, 'आखिर कब गॉसिप ने गॉसिप होना बंद कर दिया और जजमेंट बन गया?' उन्होंने कहा कि वह खुद एक पब्लिक फिगर हैं और उन्हें पता है कि उनकी जिंदगी लोगों की नजरों में रहती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी की निजी जिंदगी को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया जाए।
उन्होंने कहा, 'मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन यह मेरा काम है। फिर आप मेरी निजी जिंदगी को लेकर उसे सार्वजनिक तमाशा क्यों बना रहे हैं? आपसे किसने कहा?'
अभिनेत्री ने महिलाओं के सम्मान को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ तब नहीं होनी चाहिए, जब उनके साथ कोई बड़ी या भयानक घटना हो। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी महिलाओं की पसंद और उनके फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए।
कुब्रा ने कहा, 'एक महिला का रोजमर्रा की जिंदगी में, उसकी रोजमर्रा की पसंद में सम्मान करें और महिलाओं से अपनी सफाई देने के लिए सामने आने को न कहें। किसी ने नहीं कहा।'
उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने या वायरल वीडियो बनाने से पहले खुद से सवाल करने की अपील भी की। कुब्रा ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट या खबर को देखकर तुरंत भद्दा कमेंट करने या क्लिकबेट के लिए वीडियो बनाने जा रहा है, तो उसे पहले खुद से पूछना चाहिए कि ऐसा करने के लिए उससे किसने कहा है।
आखिर में कुब्रा ने कहा, 'मैं आपको इसका जवाब बताती हूं। किसी ने नहीं कहा। अगर आप कुछ अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ मत कहिए। बस फैन बनिए। फैन होने का मजा लीजिए।'
देखें वीडियो-