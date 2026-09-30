वायरल वीडियो: 'सलमान ने कहा था ना...', फराह खान ने पैपराजी को याद दिलाई भाईजान की ये बात; फैंस ने किया समर्थन
Farah Khan: हाल ही में सलमान खान ने शो 'बिग बॉस 20' में पैपराजी की जमकर क्लास ली थी। उन्होंने पैपराजी के गलत-गलत एंगल्स से फोटो खींचने पर फटकार लगाई थी। अब फराह खान ने भी सलमान खान की इस बात को दोहराया है।
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उन्होंने अभिनेत्रियों से भी कहा था कि अगली बार कोई ऐसा करे, तो उसे वहीं चमाट मारना। अब इसी को याद दिलाते हुए फराह खान का एक वीडियो सामने आया है। जानिए वीडियो में क्या है खास।
फराह ने पैपराजी को क्या कहा?
दरअसल, वीडियो में फराह खान अपनी कार की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच पैपराजी उनकी पीछे से तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं। इसपर फराह वहीं रुक जाती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं, 'सलमान ने कहा था ना कि पीछे से फोटोज नहीं लेना है। टर्न करो...टर्न करो जल्दी। साथ ही फराह पैपराजी पर नाराज होती नजर आईं। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद फैंस और यूजर्स के रिएक्शन भी सामने आए हैं। ज्यादातर यूजर्स ने फराह के इस बर्ताव का समर्थन किया है और उनकी बात को सराहा है। एक यूजर्स ने कमेंट कर 'वेल डन' लिखा। वहीं एक यूजर ने लिखा- 'बहुत अच्छे।' वहीं एक यूजर ने सलमान की तारीफ करते हुए लिखा- 'आपने अच्छा काम किया है सलमान सर।'
- रियलिटी शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है।
- शो को एक बार फिर रितेश देशमुख और फराह खान होस्ट करते नजर आएंगे।
- यह शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा।
- हालांकि, मेकर्स ने अभी तक दूसरे सीजन के कंटेस्टेंट्स के नाम और शो की प्रीमियर डेट का एलान नहीं किया है।
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