वायरल वीडियो: 'सलमान ने कहा था ना...', फराह खान ने पैपराजी को याद दिलाई भाईजान की ये बात; फैंस ने किया समर्थन

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उन्होंने अभिनेत्रियों से भी कहा था कि अगली बार कोई ऐसा करे, तो उसे वहीं चमाट मारना। अब इसी को याद दिलाते हुए फराह खान का एक वीडियो सामने आया है। जानिए वीडियो में क्या है खास।दरअसल, वीडियो में फराह खान अपनी कार की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। इस बीच पैपराजी उनकी पीछे से तस्वीर लेने की कोशिश करते हैं। इसपर फराह वहीं रुक जाती हैं और उन्हें याद दिलाती हैं, 'सलमान ने कहा था ना कि पीछे से फोटोज नहीं लेना है। टर्न करो...टर्न करो जल्दी। साथ ही फराह पैपराजी पर नाराज होती नजर आईं। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।